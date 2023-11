PlayStation potwierdza przesunięcie aż 6 gier-usług. Pokłosie nagłej zmiany planów

Sony z jednej strony jest pewne sukcesu PS5 Slim, a z drugiej… słabo z grami oferowanymi na tę konsolę. Było parę wielkich hiciorów od producentów first-party (jak choćby Spider-Man 2), ale gracze nie znają dalszych planów wydawniczych firmy. Rzekomo to pokłosie nagłego zwrotu w kierunku gier-usług. Firma kupiła specjalistów, czyli Bungie, ale innym nie idzie tak dobrze.

Na łamach Bloomberg jakiś czas temu pojawił się artykuł, w którym Jason Schreier opisywał, że twórcy nie są zadowoleni z wymogu tworzenia gier-usług i idzie im to słabo. Niektóry tytuły zaliczają olbrzymie obsuwy. Oczekiwane od dawna The Last of Us Multiplayer wisi pod znakiem zapytania, choć twórcy obiecują, że tytuł nadal powstaje.

Na gry-usługi PlayStation trzeba czekać

Teraz Sony Interactive Entertainment potwierdziło obsuwę aż 6 z planowanych 12 gier-usług. Do tej pory firma wiele razy powtarzała, że do roku podatkowego kończącego się w marcu 2026 r. planuje wydać 12 takich pozycji. Szef korporacji Hiroki Totoki na ostatnim spotkaniu z inwestorami przyznał, że połowa nie ukaże się w planowanym terminie.

Weryfikujemy to… staramy się jak najwięcej, aby [te gry] cieszyły się i były lubiane przez graczy przez długi czas. Z 12 tytułów, sześć zostanie wydanych do roku fiskalnego 2025 – taki jest nasz obecny plan. Nad pozostałymi sześcioma tytułami wciąż pracujemy. To łączna liczba tytułów w usłudze na żywo i multiplayerze [i] w perspektywie średnio- i długoterminowej chcemy [promować] tego rodzaju usługi i to jest niezmienna polityka firmy. To nie jest tak, że trzymamy się określonych tytułów, ale jakość gier powinna być najważniejsza. – opisuje szef Sony (za VGC)

Wśród tytułów, które zaliczają obsuwę, jest The Last of Us Multiplayer, projekt wieloosobowy ze świata Horizon i ciekawie zapowiadający się projekt od London Studio.