PlayStation 5 nad Xboksem. Przewaga jest ogromna

O lepszej sprzedaży konsol PlayStation 5 w porównaniu do Xbox Series X|S wiemy wszyscy. Ale czy równie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak dużą przewagę wypracowało Sony? Najnowsze dane analityków nie pozostawiają złudzeń. Japoński sprzęt do grania mocno odjechał swojej amerykańskiej konkurencji. W ostatnim kwartale doszło do powiększenia przewagi.

Xbox przegrywa z PlayStation 5. I to poważnie

Sprzedaż konsol i gier to zawsze ciekawy temat, choć czasami muszą zabierać się za niego analitycy — o ile dana firma nie podała oficjalnych danych. Tak jest w przypadku sprzedaży PS5 w pierwszym kwartale tego roku. Jak szacują eksperci, pierwsze trzy miesiące 2024 roku to ogromna przewaga w wykonaniu Sony. Firma miała sprzedaż aż 5-krotnie więcej PlayStation 5, niż miało to miejsce w przypadku konkurencyjnego Xboksa.

Sam fakt przewagi nie dziwi, ale robi to jej skala. Od początku obecności na rynku tej generacji to Sony wychodziło na prowadzenie. Dopiero teraz w konkretnym okresie udało się tak bardzo wyprzedzić sprzęt Microsoftu. I nic nie wskazuje na to, aby stan rzeczy miał się jakkolwiek zmienić. A wiemy przecież, że w drodze jest model Pro konsoli.

Skoro sprzedaż sprzętu w przypadku Microsoftu idzie słabo, to może sposobem na problemy będzie sprzedaż gier? Wiemy już, że firma próbuje zdobyć serca graczy posiadających PS5 poprzez wydawanie swoich produkcji na konkurencyjnym sprzęcie. Niedawne wydanie Sea of Thieves okazało się być ogromnym sukcesem, a nieźle poradziło sobie też Hi-Fi Rush. Xbox to już w tym momencie bardzo popularny wydawca na PS5. Możliwe, że w nadchodzących miesiącach jeszcze bardziej umocni swoją pozycję.

Swoją drogą czy wiedzieliście, jaka jest najszybciej sprzedająca się gra na PlayStation w historii firmy? Okazuje się, że od niedawna mamy nowego rekordzistę. Tytuł ten należy do Helldivers 2, które do 5 maja tego roku osiągnęło próg 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wcześniej najszybciej sprzedającą się produkcją na japońskich konsolach był God of War: Ragnarok.

Źródło: gamerant.com