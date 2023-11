The Last of Us Multiplayer wciąż powstaje. Mimo licznych pogłosek o zamknięciu projektu, deweloperzy wciąć go rozwijają. Informację tę potwierdził Vinit Agarwal, czyli reżyser gry. Zrobił to jednak w dość nieoczywisty i całkiem zabawny sposób. Tak czy inaczej, fani czekający na produkcję w trybie online mogą spać spokojnie.

The Last of Us Multiplayer wciąż powstaje

W sieci można było natrafić na masę plotek, jakoby gra The Last of Us dla wielu graczy miała zostać anulowana. Tytuł wprowadzający do rozgrywki tzw. frakcje miałby zostać skasowanym lub wstrzymanym na bliżej nieokreślony czas. Okazało się jednak, że projekt w dalszym ciągu jest rozwijany. Wątpliwości rozwiał reżyser gry, który odniósł się do tego na swoim Twitterze.

Zrobił to jednak w niecodzienny sposób:

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process.



And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

Zamieścił on screen z rozgrywki w Super Mario Bros. Wonder, który skomentował odniesieniem do 300 poniesionych śmierci przez Mario. To jednak nie wszystko bo dodał, że „Tak, wciąż pracuję nad tą grą”. To oczywiste potwierdzenie kontynuowania prac nad wyczekiwaną grą w wersji multiplayer.

Teraz w sferze plotek pozostaje ewentualna premiera gry. Niektórzy fani spodziewają się, że może to mieć miejsce w okolicach premiery 2. sezonu serialu z HBO. Choć są to różne media, to mogłyby one wzajemnie się nakręcać, dzięki czemu więcej fanów sięgnęłoby po grę, lub produkcję telewizyjną. Jest to okazja, wobec której ciężko przejść obojętnie, prawda?

W międzyczasie całkiem prawdopodobne, że doczekamy się odświeżenia drugiej odsłony gry. O ile jedynka otrzymała remake, tak druga część nie została nawet oficjalnie przeniesiona na PlayStation 5. Najwyższa pora, abyśmy ujrzeli tę świetną produkcję w wersji na obecną generację.