Na PGA 2023 przyjedzie też Nintendo. Zagracie w mnóstwo wybitnych tytułów

Jeżeli zastanawiacie się, o co w ogóle z tym całym PGA 2023 chodzi i jak tam się dostać, odsyłam do poniższego artykułu. Teraz skupimy się na kolejnej gwieździe tegorocznej edycji. Swój udział w poznańskim wydarzeniu potwierdziła już Bethesda, Ubisoft, a także szereg niezależnych wydawców i producentów, w tym sporo polskich studiów. Na atrakcje nie można więc narzekać. Tym bardziej że to tego grona dołącza także Nintendo.

Klasycznie już możemy spodziewać się stoisk z Nintendo Switch, na których zagramy w szereg wartych uwagi pozycji, w tym parę wybitnych tytułów. No bo przecież nie da się w inny sposób określić najnowszego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom czy Mario Kart 8 Deluxe. To oczywiście nie wszystko, bo przewidziano też inne pozycje:

Everybody 1-2-Switch

Nintendo Switch Sports

Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass

Mario Strikers: Battle League Football

Wymieniłem tylko parę ekskluzywnych gier dostępnych na stoisku Nintendo na PGA 2023. W trakcie wydarzenia będzie można ograć więcej pozycji, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Na pewno nudzić się nie będziecie.

Poznań Game Arena 2023 odbędzie się w dniach 6 – 8 października, z czego pierwszy dzień zarezerwowany jest dla mediów i posiadaczy „wczesnego dostępu”. Główne atrakcje będą miały miejsce w sobotę i niedzielę, odpowiednio 7 i 8 października. Bilety do kupienia znajdziecie w tym miejscu.