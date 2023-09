Bethesda na PGA 2023. Będzie Starfield i sporo innych atrakcji

Poznań Game Arena 2023 to największe polskie targi gamingowe i prawdziwa gratka dla pasjonatów tej rozrywki. To idealne miejsce na poznanie podobnych nam fanów, spędzenie weekendu czy choćby ogranie niewydanych jeszcze gier. Jeżeli jesteście zainteresowani tegoroczną odsłoną kultowego wydarzenia, zapraszam do poniższego artykułu, w którym znajdziecie garść najważniejszych informacji.

Bethesda na PGA 2023

Teraz jednak o czym innym, bo Bethesda potwierdziła swój udział w evencie. Podobno ma być nawet lepiej niż rok temu, a to już coś znaczy, bo mieliśmy wtedy sporo atrakcji od tego wydawcy.

Xbox oraz Bethesda bardzo mocno zaznaczyły swoją obecność na targach PGA już w zeszłym roku. Wówczas uczestnicy wydarzenia mogli m.in. spotkać rzeczywistych rozmiarów Vasco z gry Starfield, zagrać w Deathloopa, a z okazji okrągłych urodzin serii Fallout zobaczyć ekspozycję broni i elementów z gry. Tegoroczna strefa będzie jeszcze większa i dostarczy jeszcze więcej zabawy i pozytywnych wrażeń. – czytamy w informacji prasowej

Teraz Starfield znów będzie nową gwiazdą – w końcu to zupełnie nowa marka tego dewelopera (nasza recenzja gry w tym miejscu). „Na PGA pojawi się mnóstwo rekwizytów, makiet oraz cosplayerów, tworząc niesamowity, międzygalaktyczny świat” – jak informuje organizator. Wiemy jednak, że swoją obecność zaznaczy też Fallout 76, świetne Hi-Fi Rush i Quake II Remaster.

Fani MMO i serii The Elder Scrolls będą mogli skusić się na atrakcje związane z The Elder Scrolls Online: Necrom, czyli siódmym już rozszerzeniu wciąż popularnego MMORPG.