W niedawno opublikowanym wywiadzie Shigeru Miyamoto wypowiedział się na temat muzeum Nintendo, ale również tego, czym w zasadzie jest japońska marka. Firma od lat słynie ze specyficznego podejścia do tworzenia sprzętów. Konsole takie, jak Switch to genialne urządzenia z masą wspaniałych gier. Z drugiej strony, mocno odbiegają mocą od PlayStation czy Xboksów. Firma jednak nie chce brać udziału w wyścigu o większą moc obliczeniową i aspekty typowo techniczne.

Jeśli celem jest zachowanie wszystkich przeszłych aktywów Nintendo, aby ludzie mogli zrozumieć, czym jest Nintendo, to nie chodzi tylko o pracowników; mamy teraz ludzi z trzech pokoleń, którzy wiedzą o Nintendo. Byłoby wspaniale, gdyby ci ludzie mogli to zobaczyć i zrozumieć, czym jest Nintendo. Mam nadzieję, że dzięki temu ludzie zrozumieją i powstrzymają się od wciągania Nintendo w rywalizację, taką jak tzw. „wojny konsol”, które koncentrują się na wysokich specyfikacjach i wydajności sprzętu (śmiech). Nintendo będzie nadal korzystać z różnych technologii dostępnych obecnie, aby tworzyć rzeczy w sposób, który jest unikalny dla Nintendo. Nie ograniczamy się tylko do gier; będziemy również zaangażowani w filmy i będziemy nadal tworzyć różnorodne treści rozrywkowe. Pomyślałem, że będzie to dobra okazja, aby ludzie to zrozumieli, i dlatego to zrobiliśmy