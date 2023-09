PGA 2023 już wkrótce! Największe polskie targi gamingowe – ceny biletów, daty, atrakcje

Poznań Game Arena od 2004 roku gości tysiące graczy, którzy spragnieni są nowych, gamingowych emocji. Tegoroczna impreza zdaje się powrócić w wielkim stylu, a nasza redakcja jako wsparcie medialne, gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

PGA 2023 odbędzie się w dniach 6 – 8 października, z czego pierwszy dzień zarezerwowany jest dla mediów i posiadaczy „wczesnego dostępu”. Główne atrakcje będą miały miejsce w sobotę i niedzielę, odpowiednio 7 i 8 października.

PGA 2023 – bilety, gdzie kupić i ceny

Jeżeli nieco się spóźniliście i nie kupiliście jeszcze biletu, mamy dla Was dobre wieści. Te nadal są dostępne, choć tym razem wyłącznie w IV puli biletowej dostępnej od 8 września do 5 października. Możecie liczyć na dodatkowe zniżki z Kartą Dużej Rodziny lub też z programem benefitowym OK Poznań. Wszystkie bilety dostępne są na tej stronie.

Media Day – piątek – 06.10.2023 (9:00-18:00) – 150 zł

Early Access – piątek – 06.10.2023 (13:00-18:00) – 120 zł

Sobota – 07.10.2023 (09:00-20:00) – 55 zł

Niedziela – 08.10.2023 (09:00-18:00) – 50 zł

Karnet sobota-niedziela (bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia w sobotę i niedzielę) – 99 zł

Bilet z Kartą Dużej Rodziny KDR (sobota lub niedziela) – 30 zł

Bilet dla dziecka do lat 6 (włącznie) – 0 zł

Od 73 złotych możemy też złapać bilety łączone Poznań Game Arena 2023 z opcją zwiedzenia LEGO History Land. Od 6 do 8 października dostępna będzie V pula biletowa, a ceny wstępu w sprzedaży internetowej i w kasach na miejscu przedstawiają się następująco:

Media Day – piątek – 06.10.2023 (9:00-18:00) – 180 zł

Early Access – piątek – 06.10.2023 (13:00-18:00) – 120 zł

Sobota – 07.10.2023 (09:00-20:00) – 65 zł (w kasie 70 zł)

Niedziela – 08.10.2023 (09:00-18:00) – 60 zł (w kasie 65 zł)

Karnet sobota-niedziela – 119 zł (w kasie 129 zł)

Bilet z Kartą Dużej Rodziny KDR (sobota-niedziela) – 30 zł

Bilet dla dziecka do lat 6 (włącznie) – 0 zł

Poznań Game Arena 2023 – największe atrakcje

W trakcie nadchodzącego PGA możemy liczyć na szereg wystawców i atrakcji dla publiczności. Organizatorzy potwierdzili, że szykują „6 pawilonów pełnych atrakcji”. Poniżej znajdziecie mapę wszystkich obiektów i podział na konkretne strefy.

Pełny program wydarzenia wraz z podziałem na konkretne dni i atrakcje znajdziecie pod tym adresem. Ogólnie pojawi się mnóstwo osobistości ze świata gamingu i nie tylko. Możemy liczyć na wykłady, prelekcje, pokazy i panele dyskusyjne oraz koncerty. W zasadzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, bo plan wydarzenia jest naprawdę napięty. Nie trzeba jednak uczestniczyć w głównych atrakcjach, bo każdy może odwiedzić także konkretnych wystawców.

To właśnie u nich ogramy najnowsze gry na zaawansowanych sprzęcie, sprawdzimy przedpremierowe nowe tytuły, a także rozegramy turnieje e-sportowe (lub obejrzymy innych w trakcie zmagań). Zorganizowano spotkania z gwiazdami i inflencerami, PGA Cosplay Show, a także dodatkową strefę dla fanów indyków.

PGA 2023 – wystawcy

Swój udział potwierdzili też giganci branży, jak choćby:

Ubisoft

Nintendo

Namco Bandai

Xbox

Wargaming

i nie tylko!

Można również liczyć na mniejszych producentów i różne organizacje, a nawet uczelnie. Swój udział potwierdziła Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Dolnośląski, Warszawska Szkoła Filmowa czy różnego rodzaju sklepy z gadżetami dla graczy oraz producenci żywności, więc nie powinniśmy martwić się o to, że będziemy głodni. Kompletny katalog wystawców znajdziecie pod tym adresem.