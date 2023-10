Mnóstwo niezależnych perełek na PGA 2023. Polacy tworzą sporo intrygujących tytułów

Na PGA 2023 nie zabraknie sporych wystawców – pojawi się przecież Ubisoft, Bethesda i nie tylko. Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej atrakcji, bo swoją obecność zaznaczyła spora liczba mniejszych producentów i wydawców. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim polskie niezależne studia, pracujące obecnie nad swoimi debiutami.

PGA 2023 z mnóstwem indyków

Każdego roku na Poznań Game Arena prezentuje się kilkadziesiąt gier przygotowanych przez niezależnych twórców. To wyjątkowe miejsce na targowej mapie, w którym można znaleźć prawdziwe perełki, dające wiele frajdy i rozrywki. Wiemy już, jacy twórcy pojawią się tegorocznej strefie. – zapowiadają organizatorzy

Obecność na poznańskich targach potwierdziła czwórka studiów ze swoimi nowymi pozycjami. Można więc liczyć choćby na łódzkie studio Afterburn, które pokaże nową grę logiczną Railbound. Fani tej rozrywki mogą zacierać ręce, bo deweloperzy specjalizują się właśnie w tym gatunku. Dla fanów akcji będzie warszawskie Artificier ze swoim Showgunners. To taktyczna propozycja dla miłośników serii XCOM i wszelkiej maści gier akcji wymagających myślenia.

Jeszcze? No dobra, to co powiecie na krakowskie Awesome Games Studio i Yet Another Zombie Survivors? Tytuł przemówi do fanów zombiaków, strzelania i rozwałki bez potrzeby myślenia. Jeśli natomiast w duszy przygrywa Wam analizowanie i strategia, powinniście zainteresować się Oxymoron Games i ich Silence of the Siren. Jest to „turowa gra strategiczna, w której uczestnik zostaje wrzucony do chaotycznego wszechświata, gdzie kilka kosmicznych cywilizacji walczy o kontrolę nad odległym, gwiezdnym układem, próbując odkryć jego mroczną historię”. Nie można też zapomnieć o kolejnej możliwości rozegrania dema wyczekiwanego The Invincible!

PGA 2023 odbędzie się w dniach 6-8 października 2023 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.