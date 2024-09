Nintendo Switch 2 na wiosnę? Nowe plotki o konsoli

Tym razem nieoficjalne doniesienia o drugim wcieleniu Switcha pochodzą z hiszpańskiej strony Vandal, która miała okazję poznać oświadczenie Rubena Mercado – dyrektora generalnego firmy Blade zajmującej się przygotowywaniem akcesoriów do gier i urządzeń takich, jak konsole. Przedsiębiorstwo ma mieć już dostęp do niemal finalnych egzemplarzy konsoli Nintendo Switch 2, której rozwój jest już praktycznie ukończony. A skoro finał jest już blisko, to firmy współpracujące z Nintendo mają mniej więcej wiedzieć, na kiedy planowany jest debiut nowego urządzenia.

Okno premierowe ma się otworzyć w okolicach marca i kwietnia 2025 roku. Marzec lub kwiecień — kiedy dokładnie? Wcześniejszy termin zostanie wybrany wówczas, gdy Japończycy będą chcieli mocniej zakończyć rok fiskalny. W innym przypadku będą mogli jeszcze poczekać i nie spieszyć się. Tak czy inaczej, rozwój nowego produktu został już niemal zakończony.

Zdaniem Mercado, Nintendo ma planować globalną premierę bez podziału na regiony, a sama cena konsoli ma oscylować w granicach 400-500 dolarów. Ciężko teraz przewidywać polską cenę konsoli, ale istnieje cień szansy, że obędzie się bez dwójki z przodu. Chociaż jest to mimo wszystko scenariuszem mało prawdopodobnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę podatki i rosnące ceny wszystkiego.

