14 dni PC Game Pass za darmo. Wystarczy tylko poświęcić minutę

Jak zapewne wiecie, Microsoft nie lubi już promocji, w której nowi użytkownicy mogli ogrywać obszerną bibliotekę Xbox Game Pass lub PC Game Pass za jedynie 4 złote w okresie próbnym. Ostatnio oferta wróciła, ale niestety… nie do Polski. Teraz wraz z Discordem zyskać możecie 14 dni zupełnie za darmo. Warto jednak pamiętać, że potrzebujecie konta Discord oraz konta Microsoft, na którym do tej pory nie korzystaliście z oferty abonamentu.

Co ciekawe, promocja ta nie została skierowana do graczy z Polski, lecz kod i tak działa w naszym regionie. Sam sprawdzałem, więc faktycznie – da się aktywować 14 dni PC Game Pass także z polskim kontem użytkownika, bez potrzeby zmiany regionu. Co jednak trzeba zrobić, aby w ogóle odebrać kod? Poświęcić jedynie minutę na obejrzenie reklamy w Discordzie.

Proste? Jasne, choć są detale. Aby aktywować kod, musicie podać od razu dane płatnicze i zgodzić się na odnawianie subskrypcji. Nie musicie się niczym martwić, bo możecie od razu zrezygnować i usunąć dane karty czy PayPal. Nawet jeśli to zrobicie, kod na 14 dni nadal będzie działać. Jeśli kod nie zadziała, najpewniej jesteście zalogowani na konto, na którym była aktywna subskrypcja PC Game Pass.

Wracając jeszcze do oferty Discorda, muszę nadmienić, że to idealny moment, aby zgarnąć dwa tygodnie za darmo. Już niedługo debiutuje nowa gra z Indiana Jonesem, a do tego nadal czeka na Was Call of Duty: Black Ops 6 i mnóstwo innych perełek.

