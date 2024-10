Black Ops 6 to prawdziwy hit. Seria pokazała Modern Warfare, gdzie jej miejsce

Wynik najnowszego Call of Duty: Black Ops 6 na Steam potwierdza, że gra odniosła duży sukces. Jednoczesna liczba graczy w momencie premiery przebiła to, co udało się osiągnąć w przypadku dwóch poprzednich odsłon Modern Warfare. Na rynek powrócił niekwestionowany mistrz!