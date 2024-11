Niezwykle tani Xbox Game Pass, lecz nie wszyscy będą pocieszeni

Niestety, powracająca regularnie promocja Xbox Game Pass za 4 złote (lub też 1 dolara)… tym razem nie wróciła do Polski. A w innych krajach jest!

Jeszcze dawno temu Microsoft oferował możliwość wykorzystania okresu próbnego Xbox Game Pass za zaledwie 4 złote. Opcja ta była szczególnie uwielbiana przez graczy, którzy chcieli zaoszczędzić, ale sporo osób jej nadużywało, choćby zakładając nowe konta i ciesząc się promocją przez dłuższy okres.

Xbox Game Pass tanio, ale nie dla Polaka

Jeśli udamy się teraz na stronę subskrypcji Xbox Game Pass lub PC Game Pass, nie znajdziemy tam wcale nic szczególnie ciekawego dla fanów promocji. Bo, niestety, żadna oferta nie obowiązuje i gracze mogą jedynie kupować abonament od 47,99 zł za wersję PC lub 73,99 zł za wariant Ultimate. Klasyka, nic nowego, można się rozejść.

Ale nie – chwila! Bowiem gdy tylko sprawdzimy angielską wersję sklepu Microsoftu, korporacja chwali się możliwością skorzystania z niemal darmowego, bo kosztującego zaledwie dolara triala na 14 dni. To już coś, szczególnie dla tych, którzy chcieliby na przykład tanio przejść samą tylko kampanię w Call of Duty: Black Ops 6 czy inną, dowolną grę. Oferta ta obowiązuje choćby w USA, Niemczech i kilku innych krajach.

Niestety, w Polsce nie ma mowy o takiej formie oszczędności. To dziwny ruch ze strony korporacji, który może sugerować, że stosowna akcja trafi także i do naszego kraju. W końcu mamy Black Friday, co wręcz prosi się o podobną ofertę. Jak na razie jednak jest całkowicie cicho i nie wiemy, czy faktycznie gigant z Redmond coś planuje.

Wcześniej tani Game Pass na okres próbny był dostępny choćby przed debiutem Call of Duty: Black Ops 6, lecz niedługo przed samą premierą zrezygnowano z tej formy promocji. Od tamtej pory po kolei wraca, lecz – jak widać – nie do wszystkich krajów.

Źródło: Microsoft