Jedna z najlepszych gier 2024 roku już w Xbox Game Pass na konsole i PC

Raz na jakiś czas trafi się gra, o której po prostu mógłbym opowiadać przez bardzo długi czas. W tym roku nie było szczególnie wiele tego typu tytułów, ale Nine Sols zdecydowanie do nich należy. Nic dziwnego, że wylądowała na mojej liście najlepszych gier 2024 roku.

Nine Sols już w Xbox Game Pass

Studio RedCandleGames zasłynęło kontrowersyjnym, acz świetnym Devotion oraz niewiele ustępującym mu Detention. Teraz twórcy powrócili, ale do czegoś zupełnie nowego. Specjaliści od horrorów przeszli na poletko gier akcji wyraźnie zaakcentowanych elementami platformowymi. Nine Sols jest więc takim tytułem, ale… też nie do końca. Deweloperzy garściami czerpią z wielu, inspirując się hitami takimi jak choćby Sekiro. Co ważne, wyszło im to świetnie.

Nine Sols zabiera nas w podróż w skórze Yi, zapomnianego wojownika z przeszłości, który rzuca wyzwanie bogom, władcom tej wyjątkowej krainy. Wszystko to w estetyce metroidvanii 2D, stanowiącej chyba jednego z najlepszych duchowych następców Sekiro w historii. Rozgrywka opiera się na eksploracji, pokonywaniu przeszkód i walce z wrogami (w tym potężnymi bossami). Kluczowa jest jednak mechanika odbijania ciosów, pozornie skomplikowana, ale dziko satysfakcjonująca.

Wszystko to utrzymane w autorskiej stylistyce “taopunka”, połączenia taoizmu z cyberpunkiem, w której przenika się science-fiction i fantasy z podaniami i legendami. I to w jakiej oprawie! Grafika została ręcznie narysowana przez twórców, co dodaje całości uroku.

Nine Sols jest już dostępne w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. To nie koniec nowości na ten miesiąc. Już jutro gracze będą mogli ograć bez dodatkowych opłat Aliens: Dark Descent.

