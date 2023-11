Najlepsze darmowe gry na PS5. Lista tytułów, w które musicie zagrać

Spis treści:

Jakie są darmowe gry na PS5?

Zarówno posiadacze PS4 jak i PS5 mogą znaleźć masę interesujących gier za darmo, które pobierzemy z PS Store. Wśród nich nie brakuje przedstawicieli różnych gatunków. Znajdziemy darmowe strzelanki, gdy RPG czy nawet tytuły sportowe lub rekreacyjne. Okazuje się, że wcale nie musimy wydawać dużych pieniędzy na nowe gry. Wystarczy wypróbować te, które są free2play.

Obecnie rynek darmowych gier wideo jest na tyle duży, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Co ważne, tytuły te często nie odbiegają jakością od gier AAA, które znajdziemy w sklepach. Najczęściej oferują bardzo ciekawą rozgrywkę online. To świetny sposób na wspólną zabawę np. ze znajomymi. Które darmowe gry na PS5 są najbardziej godne polecenia? Oto lista tytułów, w które pogracie bez płacenia.

Darmowe gry na PS5 – lista

Call of Duty: Warzone 2.0

Darmowe Call of Duty szturmem zdobyło serca graczy na całym świecie wraz z premierą jeszcze w czasach PS4. Gra od początku skupiona była wokół starć Battle Royale, oferując to, za co kochamy serię. Mamy zatem szeroki arsenał broni, pojazdów, rozległe mapy i intensywną, agresywną rozgrywkę. Czego chcieć więcej?

Warto zauważyć, że Warzone 2.0 nie posiada kampanii dla jednego gracza. W przeciwieństwie do innych (płatnych) odsłon serii, ta gra skupia się wyłącznie na zabawie online. Nie jest to jednak tylko kolejny tytuł z gatunku zabawy kilkudziesięciu graczy na jednej mapie. Rozgrywka jest urozmaicona dzięki specjalnym perkom czy lokacji Gułag, w której możemy zawalczyć o przywrócenie na mapę.

Czy warto zagrać? Zdecydowanie tak, jeżeli jesteśmy fanami serii Call of Duty lub gier FPS. To produkt wysokiej klasy, nie brakuje w nim graczy, zawartości i po prostu szalenie wciągającej rozgrywki.

Fortnite

Wydany w 2017 roku Fortnite to nie tylko jedna z najlepszych darmowych gier na PS5, ale i na pozostałych platformach — od PC, przez PlayStation czy Xbox. Mowa w końcu o tytule, który regularnie gromadzi na serwerach miliony aktywnych graczy. Dla większości jest to po prostu świetne Battle Royale, ale rzeczywistość jest o wiele ciekawsza. Fortnite to darmowa gra na PS5, w której toczymy zmagania na dużych mapach, budujemy, zbieramy ekwipunek czy bierzemy udział w specjalnych wydarzeniach.

Tytuł jest niesamowicie wypełniony zawartością, a oczywiście regularne aktualizacje i wydarzenia sezonowe tylko to potwierdzają. Niech nie zwiedzie was komiksowa grafika. To gra dla absolutnie każdego, a po instalacji znikniecie na wiele godzin świetnej zabawy.

Czy warto zagrać? Nie ma wątpliwości co do tego, że Fortnite jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Fakt ten nie dziwi, w końcu tytuł jest niezwykle rozbudowany i ciekawy. Świetna propozycja dla fanów Battle Royale i nie tylko.

The Sims 4

The Sims 4 za darmo jest dostępne już od jakiegoś czasu i to chyba najlepszy sposób na rozpoczęcie rozgrywki w tej genialnej serii gier. Warto pamiętać, że darmowa gra nie zawiera dodatków i rozszerzeń, ale nadal gwarantuje masę zabawy. To od nas zależy, co będzie się działo z naszymi Simami. Osiągną gigantyczny sukces, założą wielką rodzinę, czy może zamkną się w sobie ze swoimi artystycznymi wizjami? Wszystko jest w naszych rękach.

To na swój sposób wybitnie wyjątkowa pozycja z listy, bo mowa przecież o serii The Sims! Nie znajdziemy nic podobnego w tak dobrym wydaniu.

Czy warto zagrać? The Sims 4 to przedstawiciel kultowej serii, którą zna chyba każdy. W grze kierujemy ciekawym życiem swoich Simów, a rozwijanie ich domu, kariery czy relacji to coś, co wciąga na długo. Gra nie ma w zasadzie konkurencji!

Overwatch 2

Pierwsza odsłona Overwatch była prawdziwym fenomenem na rynku gier. Dwójka to udana kontynuacja, która też jest niezwykle grywalna i nie zawodzi. Można kręcić nosem na niektóre elementy związane z mikropłatnościami, ale to nadal ta sama gra z genialną responsywnością, bogatą bazą postaci i wspaniałym stylem graficznym. Do przetestowania za darmo na PS5, choć nie tylko!

Czy warto zagrać? Overwatch 2 to jeden z flagowych produktów Blizzarda co oznacza, że gra jest regularnie rozwijana. Charakterystyczny hero shooter spełnia wszystkie wymagania gatunku i jest jedną z najlepszych pozycji na rynku. No i jest do ogrania za darmo, więc to dodatkowy plus.

Fall Guys

W Fall Guys po prostu trzeba zagrać, ponieważ to jedna z bardziej zabawnych i przyjemnych produkcji na PS5 (i nie tylko). Jest to przedstawiciel gatunku party royale czyli gier dla wielu osób jednocześnie, w których niekoniecznie chodzi o mordowanie się nawzajem. Rozgrywka opiera się na zręcznościowych aktywnościach i dotarciu do miejsca docelowego jako pierwszy gracz.

Czy warto zagrać? Tak, w końcu nie ma nic lepszego, niż przezabawna rozgrywka ze znajomymi. Zresztą, nawet z obcymi można się świetnie bawić.

Genshin Impact

Niektórzy złośliwie twierdzą, że Genshin Impact to taka Zelda, ale za darmo. Jeżeli uznać Zeldę za jedną z najlepszych serii w historii (to prawda), to porównanie to okazuje się być komplementem. W rzeczy samej, gra od miHoYo jest świetna, wygląda cudownie i wciąga na długie godziny. Mamy tu do czynienia z ogromnym, otwartym światem, a na dodatek wieloma genialnie zrealizowanymi mechanikami RPG. No i tak grafika, która bez wątpienia przypadnie wam do gustu.

Czy warto zagrać? Gigantyczny tytuł, zróżnicowana i epicka rozgrywka, wspaniała oprawa. Tak, to gra godna polecenia, bez której darmowe gry na PS5 byłyby zdecydowanie biedniejszą listą.

Astro’s Playroom

Twórcy Astro’s Playroom chcieli stworzyć tytuł, który pozwoli zaprezentować możliwości PlayStation 5 i kontrolera DualSense. W efekcie udało im się zrobić grę, która jest pełnoprawnym, świetnym tytułem. Mowa o produkcji, która jest jedną z najlepszych darmowych gier na najnowszą konsolę Sony. Wrażenia płynące z zabawy (i trzymania świetnego pada) są genialne.

Czy warto zagrać? Pod każdym względem jest to tytuł obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy PS5.

Sky: Children of the Light

Wreszcie gra, która nie jest strzelanką, Battle Royale czy inną formą dość bezwzględnej rywalizacji. To Sky: Children of the Light, czyli relaksujący, pełen pięknych widoków i przeżyć tytuł. Gra jest dostępna za darmo na PS5 i obiecuje nam wyjątkową rozgrywkę opierającą się na eksploracji baśniowych krain i poznawaniu tajemnicy gwiazd.

To MMORPG, które nas odpręży, zrelaksuje i pozwoli nacieszyć się niesamowitym stylem graficznym i artystycznym. Jeżeli checie odetchnąć, to na pewno jest to gra dla was.

Czy warto zagrać? Sky: Children of the Light to gra odprężająca, relaksująca i po prostu spokojna. Z pewnością przyda się chwila oddechu po kolejnych bitwach w innych produkcjach.

War Thunder

Choć War Thunder ma już wiele lat na karku, to nadal jest grą godną uwagi i polecenia. Wraz z upływem czasu tytuł stał się istnym centrum rozgrywki dla fanów klimatu II Wojny Światowej. Znajdziemy tu nie tylko czołgi, ale też choćby samoloty czy okręty. Do naszej dyspozycji oddano ponad 2000 maszyn, a my możemy rozwijać je i odblokowywać w ramach konkretnych drzewek przypisanych do danych nacji.

Czy warto zagrać? To jedna z tych gier, w której spędzamy całe lata rozwijając swój arsenał i umiejętności. W War Thunder warto po prostu wsiąknąć, a będziemy cieszyć się naprawdę satysfakcjonującą rozgrywką.

World of Tanks

Darmowa gra na PS5, czyli World of Tanks to przykład na to, jak prosty pomysł może być gwarancją sukcesu. Tu nie ma wielkiej filozofii, ot na sporych rozmiarów mapach spotykają się czołgi, a my siedząc w jednym z nich staramy się pokonać przeciwników. Podobnie jak w przypadku War Thundera tak i tutaj odblokowujemy nowe, lepsze i bardziej zaawansowane maszyny. Z biegiem czasu starcia przeistaczają się w coś zupełnie nowego.

Czy warto zagrać? World of Tanks to pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośników II Wojny Światowej, ale też fanów rozgrywki online najwyższej klasy.

Destiny 2

Destiny 2 kusi nas niepowtarzalnym światem sci-fi, który został szczodrze wypełniony przez twórców. W grze czeka na nas masa aktywności, w tym rozbudowane tryby współpracy czy też PvP. Idealnym podsumowanie tego, że warto w Destiny 2 zagrać jest fakt, że tytuł od wielu lat żyje, jest rozwijany i regularnie przyciąga na serwery masę graczy. Lubicie gry z przeogromnym arsenałem i rywalizacją online? Oto jest gra dla was.

Czy warto zagrać? To prawdopodobnie jeden z lepszych FPS-ów, jakie pojawiły się na konsolach.

World of Warships: Legends

Studio Wargaming.net odpowiada nie tylko za kultowe World of Tanks, ale również stworzyło grę koncentrującą się na okrętach wojennych. Jeżeli czołgi niekoniecznie was interesują, to powinniście sprawdzić World of Warships. Gra oparta jest na podobnych założeniach co wymieniony wcześniej tytuł. Różnica polega na tym, że zamiast żelaznego potwora na gąsienicach obejmiemy pływające twierdze. Co ciekawe, mimo tak ogromnych pojazdów starcia zorganizowano w dynamiczny sposób. Mają trwać do 10-15 minut.

Czy warto zagrać? Epickie starcia okrętów, które nie zajmą nam więcej, niż kwadrans. Świetny sposób na ciekawą rozgrywkę bez wątpienia przyciągnie was do ekranu na dłużej.

Apex Legends

Studio Respawn Entertainment zrobiło coś genialnego, co prawdopodobnie jest jednym z lepszych ruchów w branży. Otóż deweloperzy wzięli uwielbiane uniwersum z serii Titanfall i stworzyli w nim bardzo dobrą strzelankę w motywach Battle Royale i hero shootera. Tak powstało Apex Legends, czyli jednak z najlepszych darmowych gier na PS5. Wcielamy się w niej w jedną z wielu postaci, którą poprowadzimy przez taktyczną rozgrywkę z innymi graczami.

Czy warto zagrać? Apex Legends zręcznie łączy elementy gier Battle Royale i kochanej przez graczy serii Titanfall. Mało kto będzie zawiedziony po kontakcie z tym tytułem.

Warframe

Warframe to sieciowa gra akcji, która oferuje zaawansowane sposoby kooperacji, proceduralnie generowane mapy i ogrom zawartości. Trochę czasu spędzimy bezwzględnie na grindowaniu, a całość wzbogacona będzie o wartką akcję i elementy znane z wielu innych gier, w tym RPG czy strzelanek. Gra jest ogromna i warto pamiętać o tym, że raczej spędzimy w niej sporo czasu.

Czy warto zagrać? Jeżeli nie przeszkadza wam grind, to Warframe wynagrodzi wam to świetną rozgrywką w trybie współpracy z innymi graczami.

Smite

Darmowe gry na PS5 nie mogłyby się obyć bez przedstawiciela gatunku MOBA. Tak się składa, że idealnym przykładem jest Smite. W grze wkraczamy na wieloosobowe areny, kierując postacią z perspektywy trzecioosobowej. Nie brakuje tutaj tony klimatu, albowiem całość utrzymano w iście boskiej sytlistyce. Mitologia wprost wylewa się z ekranu, a my zobaczymy na nim znane i kojarzone postaci z wierzeń Greków i nie tylko.

Czy warto zagrać? To świetna produkcja MOBA osadzona w bardzo interesujących realiach mitologicznych i fantasy.

Dauntless

Darmowe gry na PS5 mają w swojej ofercie Dauntless, czyli bezpłatną produkcję od Phoenix Labs. Mowa o grze RPG online, w której stawiamy czoła potężnym Behemotom chcącym pochłonąć cały świat. Razem z trzema innymi graczami tworzymy grupę łowców i w ramach współpracy walczymy z ogromnymi i budzącymi grozę przeciwnikami.

Czy warto zagrać? Dauntless bezsprzecznie ucieszy wszystkich fanów gier w trybie współpracy.

Rocket League

Rocket League jako darmowa gra na PS5 jest jednym z najlepszych tytułów na tę konsolę w ogóle. Świetne połączenie sportowych emocji z autami tworzą genialny klimat. Nie on, ani nawet nie grafika są tu najważniejsze. Chodzi o grywalność i to, jakie rzeczy można wyczyniać z piłką i swoim autem. Spędzenie w tej grze kilkuset godzin to nic, bo nadal będzie nam mało. Najlepiej grać wspólnie ze znajomymi — choćby z wykorzystaniem rozgrywki międzyplatformowej.

Czy warto zagrać? Choć od premiery gry minęło sporo czasu, to na próżno szukać równie grywalnej i wciągającej gry z takim pomysłem. Jeżeli lubisz szybkie auta i piłkę nożną, to jest to gra idealna, dlatego pora ruszyć na mecz.

Enlisted

Enlisted to kolejny FPS, dzięki którym najlepsze darmowe gry na PS5 mogą zachwycić fanów strzelanek. Drugowojenny setting pozwala nam wziąć udział w wielu znanych operacjach i teatrach działań. Nie brakuje plaż Normandii, frontu wschodniego czy Afryki – wydaje się, że dokładnie zwiedzimy wszystkie fronty. To wszystko w ramach wielkich bitew, gdzie kierujemy różnymi oddziałami. Tu nikt nie jest bohaterem, a jedynie jednym z wielu — i jest to świetne doświadczenie. Uważajcie, bo łatwo zarobić kulkę i paść!

Czy warto zagrać? Enlisted skutecznie łączy lubiane elementy z innych gier FPS. Mamy tutaj zatem aromat serii Battlefield z Call of Duty czy innymi wojennymi strzelankami. System mikropłatności irytuje, ale i bez niego da się przyjemnie pograć.

Paladins

Paladins to darmowa strzelanka FPS osadzona w świecie fantasy. Przypomina wam Overwatch? Słusznie, bo również w tym wypadku mamy do czynienia z ciekawymi trybami rozgrywki i charakterystycznymi bohaterami. Uniwersum gry jest o tyle interesujące, że poza magią wykorzystywana jest też zaawansowana technologia. Łatwo się domyślić, że mocno wpływa to na rozgrywkę.

Czy warto zagrać? Jeżeli z jakiegoś powodu nie lubicie Overwatch 2, to Paladins stanowi dobrą alternatywę dla gry Blizzarda.

Super Animal Royale

Darmowe gry na PS5 stoją mocno Battle Royale. Na szczęście rozgrywkę tego rodzaju można odmieniać przez wiele przypadków, czego przykładem jest Super Animal Royale. Nie bez znacznie jest tu nazwa, ponieważ gra wrzuca nas do świata, w którym walczą ze sobą urocze zwierzęta. Zabawa toczy się w opuszczonym safarii, a zmagania toczy łącznie aż 64 graczy. Do naszej dyspozycji twórcy oddają masę ciekawych broni i dodatków.

Czy warto zagrać? Lubicie Battle Royale, ale chcecie powiewu świeżości? Zapewni wam go Super Animal Royale.

Rogue Company

Strzelanka wieloosobowa, zróznicowane tryby rozgrywki i dobra grafika – to właśnie Rogue Company. Ta darmowa gra na PS5 to kolejny FPS na naszej liście. Twórcy chwalą się przygotowaniem interesującego uniwersum, a rozgrywka dzieje się w przyszłości, gdzie rządzi tytułowy syndykat Rogue Company. Wcielimy się w jednego z najemników, który chce zarobić potężne pieniadze.

Czy warto zagrać? Gra ma na siebie pomysł i oferuje sporo możliwości rozgrywki. W Rogue Company mamy dostęp do personalizacji, systemów broni czy dobrej grafiki, choć nie brak też po prostu fajnej zabawy ze znajomymi, ponieważ całość oparto na zabawie online.

Brawlhalla

Wolna amerykanka, rozwałka i wspólne bijatyki dla nawet 8 osób jednocześnie, które niewątpliwie sprawdzą się u wielu z nas. Brzmi świetnie? To właśnie Brawlhalla, czyli darmowa gra na PS5, w której możemy brać udział w epickich starciach. Całość przygotowano w bardzo atrakcyjnej oprawie wizualnej, która przywodzi na myśl najlepsze kreskówki i animacje.

Czy warto zagrać? Nawet jeżeli nie jesteście fanami gier 2D, to dla tej oprawy i animacji warto przetestować Brawlhallę.

Path of Exile

Grę Path of Exile można bardzo łatwo porównać do Diablo i w porządku — tytuł faktycznie bazuje na takich założeniach. To jednak coś więcej, mamy tu genialny, mroczny klimat fantasy i ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o personalizację postaci. Drzewka umiejętności są po prostu gigantyczne! Ten darmowy hack’n’slash na PS5 jest godzien uwagi i polecenia.

Czy warto zagrać? Świetna pozycja dla fanów Diablo, ale nie tylko. Klimat fantasy wylewa się z ekranu!

Tower of Fantasy

Tower of Fantasy to przepiękna gra RPG z otwartym światem i trzecioosobową perspektywą, podobnie do Genshin Impact. Przyciąga graczy możliwością zaawansowanej personalizacji bohatera, jak również umożliwia podejście do zabawy na wiele sposobów. Historię możemy poznawać samodzielnie, lub wspólnie ze znajomymi. Nie brak też różnorodnych bronii i stylów walki.

Czy warto zagrać? Fani personalizacji bohaterów, wielkich światów i masy rzeczy do robienia przyjmą Tower of Fantasy z otwartymi ramionami. Gra jest ciekawa i wciągająca, a to najlepsza rekomendacja.