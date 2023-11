Najlepsze słuchawki do PS5 muszą cechować się świetną jakością dźwięku i wygodą użytkowania. Przygotowałem ranking, dzięki któremu wybierzecie najlepszy model do swojej konsoli. W rankingu znajdziecie zarówno budżetowe opcje, jak i słuchawki z najwyższej półki. Takie, które idealnie nadadzą się do rozgrywki z PlayStation 5.

Spis treści:

Jak wybrać słuchawki do PS5?

Odpowiednie i dobre słuchawki do PS5 powinny charakteryzować się wysoką jakością dźwięku, wygodą i obsługą nowoczesnych standardów audio. Tak naprawdę przed zakupem danego modelu warto sprawdzić, czy nie będzie on zbyt duży lub mały dla naszej głowy. Słuchawki to w końcu sprzęt, który nosimy na sobie.

Na szczęście na rynku nie brak rozwiązań dedykowanych dla graczy, tym bardziej dla posiadaczy PlayStation 5. Poniżej znajdziecie modele w różnych przedziałach cenowych. Na kieszeń każdego gracza — zarówno majętnego, jak i szukającego ofert budżetowych.

Sony Pulse 3D – najlepsze słuchawki do PS5?

Sony Pulse 3D

Specyfikacja:

Łączność: Bezprzewodowa i przewodowa

Rodzaj łączności: Radiowo (dongle USB)

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

System audio: Stereo + obsługa 7.1

Wbudowany mikrofon: Tak

Złącze: Minijack 3,5 mm – 1 szt., USB typu-C – 1 szt.

Odłączany kabel: Tak

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator, czas pracy do 13,4 h

Cena: 419 zł

Pierwszym i dość oczywistym wyborem jest headset Pulse 3D rekomendowany przez producenta konsoli. Sony wręcz przekonuje, że to jedyny słuszny wybór, bowiem słuchawki w pełni wykorzystują zaprogramowany dźwięk przestrzenny w software dla PS5.



Pulse 3D wyróżnia nowoczesna stylistyka, dopasowana do kształtu i koloru konsoli. Ale to Was raczej nie zachęci do wydania 500 zł, prawda? Co innego możliwość pracy bezprzewodowej i przez kabel. Dodatkowo spodoba Wam się swobodna obsługa głośności (głównej, w grze i czatu), którą można sterować dzięki przyciskom na słuchawce. Mimo wszystkich zalet Pulse 3D nie jest dla graczy z dużymi uszami – okrągłe wnętrze poduszek nie przysłoni w ich przypadku całej małżowiny.

Logitech G Pro X

Specyfikacja:

Łączność: Przewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne, zamknięte

Średnica membrany: 50 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Impedancja słuchawek: 35 Om

Czułość słuchawek: 92 dB

System audio: stereo +7.1

Wbudowany mikrofon: Tak

Odłączany mikrofon: Tak

Złącze: Minijack 3,5 mm – 1 szt.

Długość kabla: 2,0 m

Cena: 379 zł

Logitech G Pro X odbierze nam trochę wolności, ograniczając nas do pracy przewodowej. Mimo wszystko można się do tego przyzwyczaić, szczególnie kiedy ze słuchawek zaczną wydobywać się wysokiej jakości basy. Mamy tu do czynienia z większą membraną o średnicy 5cm, a więc i szerszym pasmem przenoszenia oraz bardziej wyrazistą sceną dźwięków niskich. Choć trzeba zaznaczyć, że kompletny potencjał dźwięku osiągniemy wyłącznie podpinając słuchawki bezpośrednio do PS5 przez dołączoną kartę dźwiękową na USB. Jest to wada, bo trzeba siedzieć podczas gry blisko konsoli (chyba że skombinujecie sobie przejściówkę na micro USB).



Mnie osobiście podoba się bezpieczniejsza konstrukcja słuchawek, którą uzyskano za sprawą aluminiowego pałąka. Także prostota budowy, gdyż bardziej przemawia do mnie manualna regulacja pałąka (wysuwany teleskop z dwóch stron). A co najbardziej wyróżnia G Pro X? Odłączany mikrofon, zaprojektowany przez firmę Blue (tak, tą od Yeti). To chyba najlepszy z mikrofonów w gamingowych headsetach.

Specyfikacja:

Łączność: Bezprzewodowe (Wi-Fi) i przewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne, zamknięte

Średnica membrany: 40 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Impedancja słuchawek: 32 Om

Czułość słuchawek: 98 dB

System audio: Stereo 2.0

Wbudowany mikrofon: Tak

Złącze: Minijack 3,5 mm – 1 szt., Micro USB – 1 szt.

Odłączany kabel: Tak

Zasięg: do 12 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator, czas pracy do 24 h

Cena: 547,99 zł

Jeśli uznacie, że chcecie czegoś więcej od życia (spędzonego przy PS5, które coraz łatwiej kupić), to bez ryzyka zainwestujcie w SteelSeries Arctis 7P. Będzie drogo, ale jednocześnie zyskacie poziom wygodny niedostępny w żadnych „Pulsiakach”.



Wasze uszy wybierałyby Arctis 7P, ponieważ poduszki są tu miękkie, przepuszczają powietrze i są idealnie dopasowane do kształtu uszu. Waszym konsolom także spodoba się headset przez wzgląd na podobne barwy (gdyby zabrać logo producenta i wrzucić znaczek Sony, nikt by nie zwrócił uwagi). A co do Was mili gracze, docenicie proponowany model za długi czas pracy na akumulatorze, składaną konstrukcję i przyzwoity zasięg działania z użyciem WiFi.

Specyfikacja:

Łączność: Przewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne, zamknięta

Średnica membrany: 50 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 40000 Hz

Impedancja słuchawek: 32 Om

Czułość słuchawek: 127 dB

System audio: stereo + 7.1

Wbudowany mikrofon: Tak

Złącze: USB typu-C – 1 szt.

Długość kabla: 1,5 m

Cena: 668 zł

ROG Delta to swoiste lamborghini wśród słuchawek? Audiofile mogliby się nie zgodzić, ale w obszarze gamingu spełnią swoją rolę lepiej od niejednego zestawu. W końcu wysoka cena do czegoś zobowiązuje.



Co więc dostaniemy w pakiecie za trochę ponad 900 zł? Asus wyraźnie chciał się oddzielić od konkurencji i postawił m.in. na ergonomiczny kształt nauszników. Poduchy w kształcie litery „D” pozwolą nam zapomnieć o wszelkiej niewygodzie. Personalizacja obejmuje dwa rodzaje materiału – ekoskóra i tkanina.



Druga sprawa to jakość dźwięku. Producent chwali się dużą precyzją dźwięków pod kątem czystości, dokładności i ich kierunku. Wszystkiemu jest winny system przetworników Hi-fi ESS 9218 Quad-DAC, który także wpływa na rewelacyjny stosunek szumu do głośności – 127 dB. No i nie zapominajmy o wielbionym przez wielu podświetleniu RGB. Na PS5 nie ma dedykowanej aplikacji, ale wciąż skorzystamy ze standardowego trybu tęczy.

Specyfikacja:

Łączność: Kabel

Budowa słuchawek: Zamknięta

Średnica membrany: 50 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 18 Hz-23000 Hz

Impedancja słuchawek: 30 Ohm

System audio: Stereo

Wbudowany mikrofon: Tak

Złącze: 3,5mm jack

Długość kabla: 1,3 m + przedłużacz

Cena: 199,99 zł

W naszym zestawieniu znalazło się miejsce na dwa niedrogie modele — o Astro A10 za chwilę, tymczasem rzućmy okiem na model sygnowany marką HyperX. Przyznam, że to logo jest dla mnie wyznacznikiem pewnej jakości. Nie inaczej jest w przypadku słuchawek Cloud Stinger 4P5L7AM. To klasyczna konstrukcja utrzymana w minimalistycznej stylistyce, która zadowoli nawet bardziej wymagających graczy. Nie ma ferii barw, jest za to konkret w postaci dobrych słuchawek zamkniętych w solidnej konstrukcji.

HyperX stworzył słuchawki do PS5, a w zasadzie konsol, pecetów i telefonów, bo to uniwersalny, niededykowany egzemplarz. Jeżeli zależy nam na słuchawkach do grania jako takich, to w tym wypadku mamy świetnego kandydata. Denerwuje kabel, choć w zestawie jest przedłużacz, wynagradza cena. Za niespełna 200 zł otrzymujemy gotowy do gry headset.

Specyfikacja:

Łączność: Przewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

Średnica membrany: 40 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Impedancja słuchawek: 32 Om

Czułość słuchawek: 104 dB

System audio: Stereo 2.0

Wbudowany mikrofon: Tak

Złącze: Minijack 3,5 mm – 1 szt.

Długość kabla: 2,0 m

Cena: 269,99 zł

Słuchawki do konsoli wcale nie muszą być drogie, aby były dobre. Są też i takie, które prezentują przyzwoity poziom dźwięku i wykonania, za mniej niż 200 zł. Jak np. Astro A10. W sieci znajdziecie kilka modeli o różnej kolorystyce, toteż chyba uda się dopasować do szaty next-gena.



Wspomniany headset cechuje niekłamana wygoda, o czym świadczy wiele opinii graczy. Jego zaletą jest również duża wytrzymałość na uszkodzenia. Nie bez powodu, bo pałąk skrywa w sobie stalową blachę. A jeśli już skręcimy w kierunku jakości dźwięku, to bez strachu można podgłośnić i odpalić jakąkolwiek z gier. Ba, nawet zakosztujemy dźwięku przestrzennego. Choć to żaden wyczyn, bo wystarczy podpiąć do PS5 jakiekolwiek słuchawki stereo. Na pierwszy rzut oka to wersja budżetowa dla graczy, ale do przyjemnej gry te słuchawki w zupełności wystarczą.

Specyfikacja:

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

Średnica membrany: 40 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 5-20000 Hz

Impedancja słuchawek: 32 Om

Czułość mikrofonu: 100 – 8000 Hz

System audio: Dźwięk przestrzenny 7.1

Wbudowany mikrofon: Tak

Cena: 1119 zł

Wbrew obiegowej opinii Sony potrafi robić słuchawki dla graczy. Przekonał nas o tym model Pulse 3D, nie inaczej jest w przypadku Inzone H9. Tym jednak razem mamy do czynienia ze znacznie droższym urządzeniem. Model to topowa konfiguracja z wysokiej półki cenowej. Czy jednak warto wydać na gamingowe słuchawki ponad 1100 złotych?

Zdania są podzielone, jednak osoby ceniące sobie jakość i komfort nie będą się długo zastanawiać. Sony Inzone H9 to świetne słuchawki do PS5, które mają wbudowany mikrofon, aktywną redukcję szumów i ambient mode. Dodatkowo działają do 20 godzin na jednym ładowaniu, są wygodne i mogą obsługiwać jednocześnie zarówno WiFi, jak i bluetooth. Choć cena odstrasza to i tak warto zastanowić się nad takim gadżetem, bo jest on warto tych pieniędzy.