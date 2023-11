Jaka kierownica do PS5? Najlepsze modele w różnych cenach

Dobra kierownica do PS5 sprawi, że odkryjemy zupełnie nowe wrażenia z ulubionych gier wyścigowych. To sposób na spróbowanie symulacyjnej rozgrywki, w którym mamy realny wpływ na zachowanie naszego wirtualnego samochodu. Każdy fan symulacji i wymagających ścigałek powinien zaopatrzyć się w taki sprzęt, który zagwarantuje niezapomniane wrażenia. Oto nasz poradnik zakupowy i ranking najlepszych kierownic do PlayStation 5.

Spis treści:

Czy warto kupić kierownicę do PS5?

Kierownica do PS5 to gadżet, który pozwala w całości oddać się grom wyścigowym. O ile granie w wyścigówki na padzie DualSense jest świetne, to niektóre gry potrafią zyskać zupełnie nowe oblicze dopiero po podpięciu odpowiedniego kontrolera, jakim jest kierownica. Jeżeli jesteście fanami wirtualnych wyścigów i zależy wam na zwiększeniu immersji, to zakup kierownicy do PlayStation 5 będzie świetnym posunięciem.

Kierownica to oczywiście specyficzny gadżet, w końcu sprawdza się tylko w przypadku jednego rodzaju gier. Jest to jednak na tyle wyjątkowy kontroler, że zapewni nam niespotykane dotąd wrażenia. Nie ma znaczenia, czy chcecie wrócić do czasów grania na automatach, czy spróbować swoich sił w wymagających symulacjach. Na PlayStation mamy do wyboru całą gamę gier wyścigowych, od prostych ścigałek arcade po zaawansowane symulacje, w których kierownica jest naszym najlepszym przyjacielem. Pomocna w tym wypadku okazuje się wsteczna kompatybilność z grami z PS4.

Jakie gry pod kierownicę na PS5? Przykładowe pozycje:

Gran Turismo 7

F1 23

Assetto Corsa Competizione

Grid Legends

Project Cars 3

The Crew: Motorfest

Gran Turismo: Sport

DiRT Rally 2.0

The Crew 2

DriveClub

Wreckfest

Dobra kierownica do PS5. Jak wybrać odpowiedni model?

Zakup kierownicy do PS5 musi zostać podjęty na podstawie kilku czynników. Jeżeli chcemy kupić przyzwoity model za niewielkie pieniądze, warto zwrócić uwagę na obecność takich funkcji, jak wibracje czy force feedback. Pozwolą nam one poczuć siłę pojazdu i odróżnić sterowanie zwinnym boliden od potężnego SUV-a czy innego rodzaju samochodu.

Jeżeli nasz budżet jest większy, możemy wybierać spośród najlepszych modeli na rynku. Wtedy najważniejszymi cechami będą (poza wcześniej wymienionymi) takie rzeczy, jak kąt obrotu czy dodatkowe przyciski funkcyjne. Przed zakupem warto też zwrócić uwagę na liczbę pedałów i sposób zmiany biegów, jaki oferuje kierownica. Niektóre z nich oferują typową skrzynię biegów, inne pozwalają na kontrolę przełożeń przy pomocy łopatek zamontowanych za obręczą — jak w prawdziwych autach wyścigowych.

Jaka kierownica do PS5? Najlepsze modele

Poniżej znajdziecie 5 najlepszych kierownic do PS5. Nie należą one do najtańszych, jednak gwarantują wysoką jakość wykonania i bardzo dobre parametry. Zapewnią wysoką jakość rozgrywki w grach wyścigowych nawet najbardziej wymagającym graczom. Jeżeli zależy wam na precyzji i szerokiej gamie możliwości, to warto wybrać któryś z poniższych modeli.

Logitech G29 Racing Wheel – klasyk do 1200 zł

Logitech G29 Racing Wheel

Działa z: PS3, PS4, PS5, PC, Xbox One

PS3, PS4, PS5, PC, Xbox One Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 900 stopni

900 stopni Średnica: 26 cm

26 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: 1199 zł

Logitech G29 Racing Wheel to jedna z najlepszych kierownic do konsoli PlayStation 5 i nie tylko. Sprzęt renomowanej marki idealnie sprawdzi się na wirtualnych torach wyścigowych w wielu nowoczesnych grach. Za pracę kierownicy odpowiada system siłowego sprzężenia zwrotnego spiralnego koła zębatego. Kierownica działa płynnie, cicho i nie zawodzi w żadnym aspekcie.

Cena? Około 1200 zł, dlatego mowa o sprzęcie z wysokiej półki, choć wcale nie najdroższym. W tej cenie otrzymamy naprawdę świetną kierownicę wraz z zestawem pedałów (hamulec, gaz, sprzęgło).

Thrustmaster T300 RS GT Edition – Sony poleca!

Kierownica do PS5 Thrustmaster T300 RS GT Edition

Działa z: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 1080 stopni

1080 stopni Średnica: 28 cm

28 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: od ok. 1400-1500 zł

Czy kierownica sygnowana marką Gran Turismo może okazać się złym wyborem? Niekoniecznie. W przypadku modelu Thrustmaster T300 RS GT Edition mamy do czynienia z bardzo atrakcyjną propozycją dla posiadaczy PS5 i nie tylko. Model ten zadziała też z poprzednią generacją konsol, jak i z komputerami klasy PC. Kierownicę cechuje silnik bezszczotkowy o mocy 25W, układ dwóch pasów i technologia magnetyczna, dzięki czemu precyzja jest w tym wypadku na niezwykle wysokim poziomie.

Thrustmaster T248 – kierownica dla wymagających

Thrustmaster T248

Działa z: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 900 stopni

900 stopni Średnica: 28 cm

28 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: 1299 zł

Kolejna bardzo dobra propozycja dla szukających kierownicy do PS5. Thrustmaster T248 to model rozwijający zalety i cechy poprzedników, oferujący niezapomniane wrażenia z gry i ścigania się w ulubionych grach. Nieco powyżej centrum kierownicy znajduje się ekran, w którym możemy wybrać 1 z 20 trybów wyświetlania, a nasze dłonie poczują aż 3 rodzaje siłowego sprzężenia zwrotnego. Nie brakuje też funkcyjnych przycisków, bo jest ich aż 25.

Model T248 oferuje 70% więcej mocy niż miało to miejsce w przypadku T150, dodatkowo został wyposażony w magnetyczne łopatki zmiany biegów. Producent informuje o szalenie krótkim czasie zmiany przełożenia, który wynosi zaledwie 30 ms. Magnetyczne są również pedały, wśród których hamulec posiada wykrywanie 4 stopni siły nacisku. Cena? Znajdziemy za 1299 zł i będą to bardzo dobrze wydane pieniądze.

Logitech G923 – polecana kierownica do PS5

Logitech G923

Działa z: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 900 stopni

900 stopni Średnica: 26 cm

26 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: 1359 zł

Logitech G923 jest chwalony przez producenta na wiele sposobów, a jednym z nich jest wymienienie specjalnego systemu sprzężenia zwrotnego o nazwie TRUEFORCE. Omawiane koło to sprzęt najwyższej klasy, gwarantujący wyjątkowe wrażenia z jazdy. Czy niespotykane do tej pory? Być może, w końcu mowa jednej z najlepszych kierownic spośród modeli dostępnych na rynku.

To jednak nie wszystko, bo urządzenie jest wspierane przez czujnik sterowania z efektem Halla, ma zabezpieczenia przed przegrzewaniem i nieliniowy pedał hamulca. Aby dopełnić prestiżowego odczucia, kierownica jest obszyta skórą, a aspektów wizualnych dopełniają metalowe wykończenia elementów.

Thrustmaster T-GT II – najlepsza kierownica do PS5?

Thrustmaster T-GT II

Działa z: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 1080 stopni

1080 stopni Średnica: 28 cm

28 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: 3449 zł (z pedałami, 3000 zł (bez pedałów)

Czy warto kupić model Thrustmaster T-GT II? Niech za odpowiedź posłuży fakt, że ta kierownica jest używana przez profesjonalnych graczy gier wyścigowych. Tak, to model z najwyższej półki, co zresztą widać po cenie. Sam Thrustmaster określa jej poziom jako „ekspert” co tylko świadczy o tym, że jest przeznaczona dla najbardziej wymagających graczy. Tym samym takich, którzy doskonale wiedzą, czego chcą.

Co takiego oferuje omawiany model? Jest tego całkiem sporo, jak na flagowca przystało. Mamy liniowe sprzężenie zwrotne dzięki silnikowi bezszczotkowemu o mocy 40W, do tego siłowe sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym i obliczanie krzywizny driftu. To nie koniec autorskich technologii — najwięcej odkryjemy podczas gry w Gran Turismo, bo to we współpracy z tą marką powstała kierownica.

Tania kierownica do PS5. Który model warto kupić?

Nie trzeba wydawać dużo, aby cieszyć się kierownicą dobrej jakości. Przykłady poniżej pokazują, że można nieco zaoszczędzić, kupić tani model, a nadal będziemy w stanie cieszyć się z zabawy na wirtualnym torze. Jeżeli nie chcecie wydawać dużej sumy na sprzęt, poniższe kierownice będą stanowić dobre uzupełnienie naszej konsoli PS5. To tańsza alternatywa dla droższych modeli umieszczonych wyżej, które nadal będą świetnym kontrolerem do gier wyścigowych. Każdą z nich można pochwalić za przyzwoite parametry, a na dodatek każdy wybrany model z poniższej listy kupimy poniżej 1000 zł.

Thrustmaster T128 – dobra kierownica do PS5 poniżej 1000 zł

Thrustmaster T128

Działa z: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 900 stopni

900 stopni Średnica: 26 cm

26 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: tak

tak Force Feedback: tak

tak Cena: 799 zł

Przyjemna, dobrze wykonana i tania kierownica do PS5. Czego chcieć więcej? Model Thrustmaster 128 nie jest tak zaawansowany jak droższe odpowiedniki, jednak świetnie sprawdzi się w grach wyścigowych u amatora tego rodzaju rozgrywki. Nadal mowa o urządzeniu, które posiada najważniejsze cechy. W kierownicy znajdziemy m.in. magnetyczne łopatki zmiany biegów, kąt obrotu wynoszący od 270 do 900 stopni i realistyczne siłowe sprzężenie zwrotne.

Kierownica posiada 13 funkcyjnych przycisków czy choćby diodowy wskaźnik pracy silnika. Wygląda to świetnie i jest przydatne, gdy nie chcemy odrywać wzroku od drogi – zostaniemy poinformowani o konieczności zmiany biegu.

HORI Racing Wheel Apex – kierownica do 600 zł

HORI Racing Wheel Apex

Działa z: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 270 stopni

270 stopni Średnica: 28 cm

28 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: nie

nie Force Feedback: nie

nie Cena: 559 zł

Solidna, prosta i idealna na początek. To kierownica HORI Racing Wheel Apex, która świetnie wprowadzi nas w świat wirtualnych wyścigów, a jednocześnie nie spustoszy naszego portfela. Za niespełna 600 zł dorwiemy kierwonicę, która sprawdzi się w przypadku większości gier wyścigowych na konsoli PlayStation 5 i PS4 czy PC.

Warto zauważyć, że z niską ceną idą w parze pewne braki. Nie uświadczymy w tym wypadku sprzężenia zwrotnego czy też wibracji. Jeżeli nie chcecie wydawać sporej sumy, a po prostu interesuje was zabawa kierownicą, to ten model będzie odpowiedni. Czy brak wibracji i dodatkowych funkcji można przeboleć? To już zależy od waszych wymagań, choć na początek powinno być w porządku.

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition – kierownica za 500 zł

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition

Działa z: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Połączenie: USB

USB Kąt obrotu: 240 stopni

240 stopni Średnica: 28 cm

28 cm Zmiana biegów: tak

tak Wibracje: nie

nie Force Feedback: nie

nie Cena: 519 zł

Ostatnia propozycja naszej listy to model Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition, czyli atrakcyjna kierownica do PS5 która wyglądem nawiązuje do klasycznego modelu samochodu włoskiego producenta. Mamy w związku z tym świetny design, ale przy okazji niską cenę – za kontroler trzeba zapłacić nieco ponad 500 zł, co jest ceną bardzo atrakcyjną. Niestety, jak to z reguły bywa, nie obyło się bez cięć. W kierownicy nie uświadczymy wibracji ani też sprzężenia zwrotnego.

Co mamy w zamian? Przede wszystkim kompatybilność z konsolami PS4 i PS5, a także komputerami. Kierownica gwarantuje możliwośc zmiany biegów przy pomocy łopatek, zestaw wzbogacono też o komplet dwóch pedałów. Mamy też 11 przycisków i d-pad, a także mechanizm Bugee Cord zapewniający liniowy opór.

Jaka kierownica do PS5? Podsumowanie

Prezentowany ranking dzieli się na dwie części i choć pierwsza dotyczy najlepszych modeli, to również druga grupa zawiera ciekawe urządzenia. Wybór kierownicy do PS5 powinniśmy oprzeć o nasze wymagania i możliwości finansowe. Tak naprawdę każdy z prezentowanych kontrolerów nada się do gier wyścigowych – pytanie, czy jesteśmy amatorami, czy też chcielibyśmy od wirtualnych wyścigów uzyskać znacznie więcej, niż do tej pory.

Jeżeli chcecie kupić po prostu bardzo dobrą kierownicę, to idealną opcją będzie wymieniony Logitech G29. Osoby z większym budżetem mogą śmiało skierować uwagę w stronę topowych modeli od Thrustmaster, a w przypadku mniejszych pieniędzy dobrą pozycją okaże się Thrustmaster T128 – dobra i tania kierownica do PS5, która ma force feedback i wibracje, dzięki czemu poczujemy co to znaczy ścigać się na poważnie.