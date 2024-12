Darmowy przedmiot do Marvel Rivals. Odbierze go każdy gracz, wystarczy podać ten kod

Gracie w nowy sieciowy hit, jakim zostało Marvel Rivals? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo twórcy przygotowali dla Was skina zupełnie za darmo!

Największa premiera gry-usługi na PlayStation 5 w tym roku, a do tego niebywały hit Steam i gra, która szybciej osiągnęła pułap 10 milionów pobrań niż szalenie popularne nawet przed premierą Infinity Nikki. Marvel Rivals wyrasta nam powoli na potężną sieciową platformę, a nie tylko grę wideo, umożliwiającą rozwój pod kątem choćby e-sportowym. Jakkolwiek by to się nie skończyło, na ten moment mówimy o wielkim sukcesie.

Aby być może zachęcić nieco graczy, twórcy przygotowali na każdego zainteresowanego specjalny kod, którym dzielimy się poniżej. Wystarczy go podać w oknie aktywacji klucza w Marvel Rivals, aby następnie zyskać za darmo specjalny strój “Armor Model 42” dla Iron Mana. Jeśli czytaliście komiksy, to nieco zmodyfikowana wersja znana choćby z Iron Man #1 z 2012 roku (marka Marvel NOW!).

Kod na darmowy kostium Iron Mana w Marvel Rivals: nwarh4k3xqy

Jak aktywować klucz? Musicie zalogować się do gry i w głównym menu wybrać opcje, a na wyświetlonym menu klikacie “Bundle Code”. Tam podajecie powyższy kod i zachowacie strój dla tej kultowej postaci na zawsze. Warto dodać, że oferta obowiązuje do 5 marca 2025 roku. W razie czego macie więc nieco czasu, aby zgarnąć bonusa, choć polecam to zrobić wcześniej, coby nie zapomnieć.

Druga popularna gra za darmo, czyli Infinity Nikki, również rozdaje darmowe bonusy. Po więcej informacji zapraszam do tego artykułu.

Źródło: PlayStation Lifestyle