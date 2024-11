Ta gra za darmo już jest hitem, a nawet nie wyszła. Znamy datę premiery na PS5 i PC oraz wymagania

PaperGames w końcu ogłosiło datę premiery Infinity Nikki, bodaj jednej z najlepiej zapowiadających się gier free-to-play. Tytuł powstaje na Unreal Engine 5, ma oferować gigantyczny świat do eksploracji, a do tego jest to pierwsza część, która oficjalnie trafi na “duże” platformy. W końcu cała marka Nikki znana jest ze smartfonów, na których zdobyła setki milionów graczy na całym świecie.

Deweloperzy odpowiedzialni za tytuł ujawnili więc, że Infinity Nikki zadebiutuje już 5 grudnia 2024 roku. Gra za darmo ma trafić na PlayStation 5 oraz PC, więc nie będzie potrzebne dokonywanie żadnych płatności. Oczywiście pojawią się mikropłatności, ale nie znamy jeszcze szczegółów. Mamy nadzieję, że nie będą aż tak inwazyjne. Z drugiej strony to przecież “gra w przebieranki” i eksploracji, więc fani spokojniejszych tytułów i tak mają na co liczyć.

Przy okazji ujawniono również oficjalnie wymagania systemowe na PC. Jak wspomniałem, gra powstała na Unreal Engine 5. Jest to silnik co najmniej kontrowersyjny do gier open-world, więc czas pokaże, czy znów będą obecne problemy w postaci choćby stutteringu, czy nagłych spadków klatek. To jednak kwestia optymalizacji, a co z tymi wymaganiami?

Infinity Nikki – nowa gra za darmo z wymaganiami na PC (minimalne):

Procesor: Intel i5 / AMD Ryzen 3600

RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 / AMD 5500XT

Dysk: 50 GB (rekomendowany SSD)

Infinity Nikki – nowa gra za darmo z wymaganiami na PC (zalecane):

Procesor: Intel Core i7 / AMD Ryzen 5500

RAM: 16GB

Karta graficzna: Nvidia GTX 2060 / AMD 6600XT

Dysk: 50 GB (SSD)

W sieci pojawił się również nowy zwiastun.

Źródło: Epic Games Store