Lubicie frytki? To dobrze, bo teraz tę grę możecie odebrać za darmo i tak, jest o frytkach

Jeśli szukasz czegoś nowego do ogrania, ale portfel świeci pustkami, to mamy dobrą wiadomość – Call of Fries jest dostępne za darmo na IndieGala! Wystarczy dosłownie kilka kliknięć, żeby dodać grę do swojej biblioteki i cieszyć się rozgrywką bez żadnych dodatkowych opłat. Proste, szybkie, a przede wszystkim – w pełni darmowe. Tak, założenie konta w serwisie również nie jest związane z żadnymi opłatami.

Call of Fries, gra za darmo od IndieGala

Ale o co w ogóle chodzi w Call of Fries? Jak sama nazwa sugeruje, mamy tu do czynienia z… grą o frytkach. Wygląda średnio, ale to przecież tytuł indie, więc nie ma się co przejmować. W tego typu pozycjach zawsze chodzi o gameplay. A z czym je się te frytki? No cóż – według twórców to „komiczny symulator frytek”. Chodzi w nim o połączenie „zabawnej gry arcade opartej na fizyce” z „rysowaną grafiką” oraz „wyborną muzyką”. No i jest też dużo keczupu. Nie, to nie krew, to naprawdę keczup.

Żeby odebrać swoją kopię, wystarczy zalogować się na Indiegala, przejść do zakładki z darmowymi grami i kliknąć przycisk dodania Call of Fries do swojego konta. Potem gra jest już na zawsze Twoja i możesz do niej wracać, kiedy tylko najdzie cię ochota na nieco szalonej rozrywki.

Źródło: IndieGala