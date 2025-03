Nowy darmowy FPS na Steam. Już teraz cieszy się sporą popularnością

Ostatnio w segmencie gier za darmo nie działo się szczególnie dużo, ale faktycznie dostaliśmy oczekiwanego od dawna kompetytywnego FPS-a FragPunk. Tytuł ten okazał się niespodzianie naprawdę solidną produkcją. Teraz jednak ma nowego konkurenta, bo w pełnej wersji na PC zadebiutował Blood Strike.

Gra za darmo na Steam – Blood Strike opuściło wczesny dostęp

Znany z urządzeń mobile tytuł oferujący m.in. rozgrywkę battle royale ukazał się na Steam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku. Wtedy jednak twórcy zaserwowali wyłącznie wczesny dostęp, obiecując, że nadal będą rozwijać grę. Na platformach mobilnych to dość spory hit, co zresztą bezpośrednio przełożyło się na popularność na PC. Blood Strike zebrało niezłe oceny i spore zainteresowanie, nawet w early access.

Gdy gra w końcu wyszła z tej fazy, wiele osób z pewnością powróci na serwery, aby samodzielnie przekonać się o zmianach. Możecie też zrobić to i Wy – nie trzeba przecież nic płacić. Wystarczy tylko pobrać tytuł i w zasadzie tyle, nie ma żadnych kruczków.

Gracze mają do wyboru kilka trybów rozgrywki, z których najważniejszym wydaje się właśnie battle royale. Jest to klasyczne podejście do tej formuły, ale ze specjalnymi herosami dysponującymi unikalnymi zdolnościami. W pewien sposób jest to więc również hero shooter. Jeśli wierzyć opiniom graczy na Steam, jest naprawdę dobrze. No ale o tym najlepiej przekonać się samemu.

Źródło: Steam