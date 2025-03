FragPunk na konsole przesunięty w ostatniej chwili. Twórcy darmowego FPS-a oferują rekompensatę

Żeby nie było – gra w wersji na PC, zgodnie z tym, o czym pisaliśmy wcześniej, nadal ma zadebiutować już jutro, tj. 7 marca 2025 roku. W związku z tym dla użytkowników PeCetów nic wcale się nie zmieniło. NetEase, wydawca m.in. hitowego Marvel Rivals, podjął jednak trudną decyzję o przesunięciu debiutu na konsole. Powód? Problemy z działaniem gry.

Darmowe FragPunk zawita później na konsole

O to nikt nie może być zły na studio Bad Guitar Studio, które woli przesunąć swoją premierę niż wydać ją w nieakceptowanym stanie technicznym. I to akurat bardzo dobra wiadomość, bo przynajmniej możemy spodziewać się gry, która nie zdenerwuje samymi technikaliami. A przynajmniej na to mamy nadzieję.

Zamiast spieszyć się z premierą na konsolach i zapewniać potencjalnie gorsze wrażenia użytkownikom, podjęliśmy trudną decyzję o opóźnieniu premiery wersji konsolowych, aby zapewnić graczom wrażenia porównywalne z tymi na PC. Rozumiemy, że opóźnienia są frustrujące i szczerze przepraszamy za czas oczekiwania. W geście wdzięczności przygotowaliśmy rekompensatę dla graczy Xbox i PlayStation, zwłaszcza tych, którzy wsparli nas poprzez zamówienia przedpremierowe. – czytamy w poście

A message from FragPunk team about the delay of the launch on console platforms: pic.twitter.com/VZpvr70pdx — FragPunk (@PlayFragPunk) March 4, 2025

Choć sam FragPunk to gra za darmo (free-to-play), można składać pre-ordery na bogatsze w zawartość edycje z dodatkowymi walutami, skinami czy przedmiotami. Jeśli więc to zrobiliście na Xbox lub PlayStation, możecie liczyć na rekompensatę. Jaką? NetEase obiecało rozdać za darmo wszystkie nagrody związane z 1. sezonem gry, gdy ta w końcu ukaże się na konsolach. Poza tym gracze PS5 i Xbox Series X/S z pre-orderami dostaną cyfrowy ekwiwalent 10 dolarów do wydania w sklepie gry.

Niestety, pre-ordery musiały zostać wycofane, więc nie zdziwcie się, gdy zobaczycie, że pieniądze do Was wróciły. Wszystkie bonusy pre-orderów ewentualnie pojawią się w wydaniach konsolowych, lecz przez ograniczony czas przy debiucie gry. Teraz twórcy starają się odpowiednio zoptymalizować produkcję. Niestety, nie znamy nawet okienka premiery FragPunk w wersji konsolowej.

Źródło: VGC