Jedna z największych premier na PS5 tego roku. Całkowicie darmowa gra wygrała z innymi hitami

Marvel Rivals okazało się największą grą-usługą na PlayStation 5 w tym roku. Warto dodać, że to gra za darmo, więc tak naprawdę nie ma się co dziwić.

Marvel Rivals jest świetne, a piszę to nawet ja – ktoś, kto w filmach Marvela zabłądził już dawno temu i teraz ciężko mi się w tym wszystkim połapać. Nie, żebym szczególnie chciał powrócić do ogarniania całego tego uniwersum, lecz akurat nowa gra spod szyldu twórców komiksów nawet skutecznie do tego zachęca.

Marvel Rivals, gra za darmo, gigantyczną premierą na PS5

Marvel Rivals na samym tylko Steam cieszy się kolosalnym zainteresowaniem, a gra przecież zadebiutowała równocześnie także i na Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Szybko więc stało się jasne, że mówimy o wielkiej premierze, bo w zaledwie 3 dni od debiutu na zagranie zdecydowało się mnóstwo ludzi. Na tyle dużo, że grę pobrano łącznie 10 milionów razy!

Nie ma się więc co dziwić, że i na PS5 jest sukces, a do tego olbrzymi. Wedle danych serwisu True Trophies, nowa gra za darmo stała się największą premierą gry-usługi w PS Store w 2024 roku. Tym samym sieciowy tytuł od NetEase prześcignął tak popularne tytuły jak Helldivers 2 czy XDefiant. Poniżej możecie zapoznać się z listą pięciu najpopularniejszych gier-usług na PS5 w tym roku.

Marvel Rivals Helldivers II XDefiant The First Descendant MultiVersus

Co ciekawe, różnica w liczbie graczy między pierwszą a ostatnią pozycją na liście wynosi aż 50%, więc mówimy o gigantycznym zainteresowaniu wokół Marvel Rivals. Nie ma chyba w tym żadnego zaskoczenia. Mówimy o grze free-to-play w połączeniu z marką Marvela, a do tego wykorzystaniem gatunku hero shooterów i strzelanek arenowych. Choć miejscami tytuł ten wręcz zbyt jawnie inspiruje się choćby Overwatch 2, nadal pozytywnie zaskakuje w tym, jak solidny jest gameplay.

Kluczowe dla gier-usług są jednak miesiące po premierze. Aby nie skończyło się jak z XDefiant, twórcy muszą przygotować sporo zawartości, aby podtrzymać zainteresowanie.

Źródło: TrueTrophies