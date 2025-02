Marvel Rivals mogło zostać skasowane. Nowe plotki w sieci

W poprzednim tygodniu wokół gry Marvel Rivals rozpętał się niemały chaos. Dowiedzieliśmy się bowiem, że NetEase zdecydowało się na nagłe zwolnienie całego amerykańskiego zespołu deweloperskiego razem z reżyserem produkcji, Thaddeusem Sasserem. Zaledwie dzień później firma odniosła się do tej nieprzyjemnej sytuacji, podkreślając, iż miała to być trudna do podjęcia decyzja. Zwolnienia miały pomóc „zoptymalizować efektywność rozwoju gry”. Na sam koniec, w świetle tych zwolnień, okazało się, że Marvel Rivals ma się znakomicie. W produkcję zagrało już ponad 40 milionów użytkowników.

Marvel Rivals mogło zostać skasowane przed premierą

Teraz na łamach serwisu Bloomberg pojawił się artykuł, w którym ujawniono, że NetEase wprowadza znaczące zmiany w zagranicznych inwestycjach, przez co możemy spodziewać się dalszej redukcji etatów i zamknięcia kolejnych studiów. Co jednak ciekawe, według tych doniesień samo Rivals nie było w pewnym momencie do końca bezpieczne, a przed premierą firma miała prowadzić rozmowy na temat całkowitego skasowania tytułu. Przedstawiciel firmy NetEase, William Ding, miał rzekomo problemy z zapłaceniem Disneyowi za prawa do wykorzystania Wolverine’a oraz Spider-Mana. Najprawdopodobniej – biorąc pod uwagę popularność tych postaci – Disney mógł sobie bardzo dużo zażyczyć.

Oprócz tego Ding starał się wykorzystać oryginalne projekty bohaterów zamiast Marvelowskich. Mimo iż ostatecznie to nie przeszło, miało kosztować „miliony dolarów”. Nie wiadomo, czy dotyczyło to tylko tych dwóch postaci, czy też innych bohaterów. Jak nietrudno się jednak domyślić, rzecznik prasowy NetEase wszystkiemu zaprzeczył i zaznaczył, że firma i Marvel są „bliskimi partnerami” od 2018 roku. Oprócz Rivals, firmy współpracowały m.in nad Marvel Duel, Marvel Super War czy nadchodzącym Marvel Mystic Mayhem.

Marvel Rivals zadebiutowało 6 grudnia ubiegłego roku. Jest to sieciowa strzelanka dostępna w modelu free-to-play na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Po najnowsze wieści o grze zapraszamy tutaj.

Źródło: GamingBolt