Nowa Mafia to nie Mafia 4. Twórcy mają mieć inne plany, wyciekł tytuł

Zwykło się mawiać, iż nadchodząca nowa gra z cyklu Mafia to po prostu Mafia 4. Od pewnego czasu w sieci pojawia się coraz więcej plotek o grze, która miała zostać zaprezentowana w trakcie Summer Game Fest, ale w ostatniej chwili dostaliśmy inne przecieki wskazujące na to, iż nic z tego nie wyjdzie. I faktycznie – żadnej zapowiedzi nie było.

Mafia 4 jako reboot całej serii

Insider Kurakasis miał wiele celnych strzałów, a do tego sam przed pokazem tłumaczył, iż 2K Games jednak nie zaprezentuje gry. Zresztą, “zwiększoną aktywność” u wydawcy obserwuje on od kwietnia. W najnowszym wpisie na Twitterze podkreśla, że prezentacja nadal jest możliwa, ale chodzi o późniejszy termin w tym roku. Może o Gamescom?

Jeśli chodzi o Mafię, zauważyłem większą ogólną aktywność; byłem zbyt optymistyczny w kwietniu, ale wierzę, że jest szansa na ogłoszenie jeszcze w tym roku. – podkreśla Kuraksis

Znacznie ciekawszy niż data pokazu (no bo przecież kiedyś i tak będzie, prawda?) są nowe szczegóły dotyczące koncepcji produkcji. Okazuje się, że jej tytuł to najpewniej “Mafia”. Po prostu, bez żadnych cyferek, podtytułów i innych zabiegów. Oczywiście przestrzegam, że to jedynie plotki, dlatego nie radzę wierzyć im w pełni.

Jeśli to, co widziałem, dotyczyło nowej gry, to wygląda na to, że będzie to reboot serii bez cyfry 4 w tytule. Jest to jednak tylko moja interpretacja i mogły to być podwaliny pod przyszły marketing całej serii, stąd użycie ogólnej nazwy „Mafia”. – dodaje insider

Co ciekawe, później wyjaśnił on swoje słowa, dodając, iż może to być “reboot albo prequel”. Wcześniejsze plotki sugerowały, że tym razem gracze rozkręcą mafijny biznes na Sycili, wcielając się w Dona Salieriego z pierwszej części. Być może Hangar 13 zamierza zrestartować serię, oferując później kolejne odsłony skupione właśnie na tej linii czasowej.

