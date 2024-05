Czesi nie mają wątpliwości! Mafia 4 zostanie pokazana już niedługo

Czescy informatorzy nie mają wątpliwości co do pokazu wydawcy 2K na nadchodzącym Summer Games Fest. Ich zdaniem i na bazie dobrych źródeł, w przyszłym miesiącu pokazana zostanie gra Mafia 4. Czy faktycznie właśnie ta seria otrzyma coś nowego, zgodnie z zapowiedziami wydawcy? Wiele wskazuje na to, że tak.

Nadchodzi Mafia 4? To może nas czekać w czerwcu

Nie tak dawno, bo w miniony piątek pisałem dla was o plotkach dotyczących ogłoszeń 2K na Summer Games Fest. Według informacji od samego wydawcy będzie on mieć coś ciekawego dla fanów pewnej “znanej, dużej i lubianej” serii gier. Gracze szybko rozpoczęli plotkowanie i szukanie odpowiedzi na to, jaka gra zostanie pokazana. Czyżby miał to być nowy Bioshock, coś z uniwersum Borderlands, lub nawet Mafia 4? Ja skłaniałem się ku tej ostatniej opcji i… Cóż, całkiem możliwe, że będę mieć rację.

Bo podobnego zdania są czescy koledzy po fachu, którzy przyznają, że wiedzą z dobrego źródła, iż 2K właśnie o nową Mafię chodzi. Zgodnie z artykułem z vortex.cz, tamtejsi redaktorzy mieli otrzymać dość prawdopodobne informacje od kontaktów zza granicy mówiące o tym, że czeka nas powrót do mafijnego świata. Tego samego zdania jest szef portalu.

Najnowsza odsłona serii miałaby powstawać dzięki deweloperom ze studia Hangar 13. Ten stworzył m.in. średnio udaną trzecią odsłonę serii, ale również genialny remake “jedynki” – to im się akurat wybitnie udało.

Co powiecie na takie ogłoszenie? A może wolelibyście nowego Bioshocka? Z tym akurat może być problem, bo gra ma podobno dość trudny proces produkcyjny…

Źródło: vortex.cz