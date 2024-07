Odświeżone Legacy of Kain wycieka. Legenda powraca

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered to nowa kolekcja odświeżająca kultowe gry akcji Crystal Dynamics. Seria w końcu doczeka się remasterów.

Tego może się nie spodziewaliśmy, choć z drugiej strony seria miała tak długie wolne, że naprawdę wypadałoby graczom przypomnieć o niezwykle udanej i powszechnie uwielbianej serii przygodowych gier akcji.

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered na materiałach

Jeśli jednak ktoś śledzi temat, to doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Legacy of Kain ma powrócić. “Ma”, to znaczy, że bardzo dużo mówiono już o potencjalnym wskrzeszeniu cyklu, wydaniu kontynuacji, remake’ów lub po prostu remasterów. Nie ukrywam, że z tego wszystkiego ucieszyłbym się najbardziej chyba ma remake’i i sequel. W takiej sytuacji nawet remaster mnie usatysfakcjonuje.

I choć nie jest to w żaden sposób oficjalnie potwierdzone, kolekcja faktycznie powstaje. A tak przynajmniej wynika z dość bezpośrednio sugerujących to materiałów w internecie. Wario64 donosi o kolekcjonerskiej figurce w gablotce na Comic-Conie w San Diego. Tuż obok niej widnieje plakietka z kodem QR i napisem “Soul Reaver I & II Remastered”.

Legacy of Kain: "Soul Reaver I & II Remastered" branding seen at SDCC https://t.co/IjCLDVEEpN pic.twitter.com/WCS94tUl1u — Wario64 (@Wario64) July 25, 2024

Nadal to jednak żadna oficjalna informacja, choć raczej dość wiarygodna. Na tyle, że gracze mogą zacierać ręce, bo to jedna z najlepszych serii gier o wampirach. Gracze wcielają się w upadłego wampira, byłego dowódcę wielkiej armii, Raziela. Rusza on, aby zemścić się na swoim oprawcy, Kainie. Gry te stanowią dziś kultowy fenomen wśród wielu graczy, od lat domagających się kontynuacji lub powrotu serii.

Źródło: Reddit