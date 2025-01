Tomb Raider IV – VI Remastered w 4K i 60 FPS. Twórcy zapowiadają wizualną ucztę z klasykami

Tomb Raider IV – VI Remastered – twórcy potwierdzają 4K

Chcielibyśmy takie wieści przytaczać w kontekście każdej nowej gry, ale nie ma tak łatwo. Cóż, przynajmniej w Tomb Raider IV – VI Remastered czeka nas rozdzielczość 4K i zachowanie 60 FPS. Takie wieści potwierdzili twórcy gry zapewniając, że gracze na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X będą w stanie ograć tytuły w naprawdę komfortowych warunkach. A co z Xbox Series S? Słabsza konsola Microsoftu pozwoli na zabawę w 1440p i 60 FPS. Nadal nieźle!

Jakie gry wejdą w skład kolejnej zremasterowanej kolekcji? Są to:

The Last Revelation

Chronicles

The Angel of Darkness

Zobacz też: 4 zł i masz świetnego FPS-a AAA. Oto 51 strzelanek na Steam do 10 zł

Będzie to zatem podróż przez trzy odsłony kultowej marki, które oryginalnie wydane zostały w latach 1999-2003. Najwięcej zainteresowania może wzbudzić The Angel of Darkness — paradoksalnie, bo na premierę gra została uznana za najgorszą w historii serii. Wówczas tytuł krytykowano za dziwne mechaniki i odejście od tradycji serii, a także słaby stan techniczny. Ten drugi aspekt najpewniej zostanie poprawiony, lecz co z “klimatem”?

Tego dowiemy się już niedługo, bowiem zremasterowana trylogia trafi na rynek już 14 lutego 2025 roku. Tytuł ukaże się na PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Źródło: gamingbolt.com