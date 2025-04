Dreams of Aether do zdobycia za darmo na Steam. Na przypisanie macie kilka godzin

Na Steam pojawiła się nowa promocja, która wynosi aż 100% przeceny, czyli jest to zasadniczo gra za darmo. Dreams of Aether odbierzecie tylko przez kilka godzin.

Na Steam pojawiła się promocja z gatunku tych, których lepiej nie przegapić. Zaoszczędzicie równe 100%, jeśli tylko zdążycie odebrać Dreams of Aether. Interesujący tytuł indie dostępny jest za darmo do godziny 19:00 czasu polskiego.

Gra za darmo czeka na Steam

Czym innym jest nowa premiera free-to-play, a czym innym gra, która normalnie jest płatna, z możliwością zdobycia jej bez żadnych opłat. Tak właśnie sytuacja wygląda z bardzo ciekawym niezależnym projektem Dreams of Aether. Aby go zdobyć, wystarczy tylko udać się pod poniższy link na kartę gry na Steam i kliknąć „Dodaj do konta”. Nie zajmuje to wiele czasu, a dzięki temu Wasza biblioteka powiększy się o kolejny tytuł.

Dreams of Aether nie jest byle grą, a prawdziwym zestawem mnóstwa mini-gier osadzonych we wspólnym uniwersum, połączonych m.in. dziwacznymi postaciami. Gracze w ten sposób zgarną zręcznościową produkcję, stawiającą na refleks. Będziecie brać udział w wielu mini-grach opartych na QTE, skakaniu, uciekaniu i tym podobnych. Wszystko to, aby uciec z koszmaru.

Kolekcja dziesiątek mikrogier o smaku Aether! Zanurz się w Dreams of Aether, gdzie każdy jest uwięziony w niekończącym się koszmarze! Poznaj jedne z najdziwniejszych postaci, jakie Aether ma do zaoferowania! – czytamy w opisie produkcji

Jak wspomniałem, za grę normalnie trzeba płacić. Może i niewiele, bo 13,49 zł, lecz jeśli wybierzecie opcję przypisania jej do konta za darmo, to zawsze jakaś oszczędność. Musicie się tylko pospieszyć, bo oferta trwa do dzisiejszego wieczoru.

