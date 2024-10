Tomb Raider doczeka się kolejnych odświeżeń. Nowa kolekcja na zwiastunie z datą premiery

Nie wiem, czy dla kogoś jest to zaskoczenie, ale nie powinno być. Zestaw odświeżeń kultowych gier sprzed lat okazał się hitem, więc nie dziwota, że doczekamy się kolejnych części na nowo.

Tomb Raider IV – VI Remastered oficjalnie

Crystal Dynamics potwierdziło nadejście kolejnej kolekcji remasterów kultowych odsłon serii Tomb Raider. W ostatnich latach nie dostaliśmy żadnej w pełni nowej odsłony, ale ta powstaje. Nie wiemy jednak o niej zbyt wiele (prócz przecieków). Fani Lary Croft powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na remastery. Nowe wersje części I – III okazały się bardzo dobre, a do tego szalenie wierne oryginałom, być może nawet aż za bardzo (wiele bolączek sprzed lat powróciło).

Teraz jednak doczekamy się zestawu Tomb Raider IV – VI Remastered, czyli odświeżonych trzech kolejnych części marki: The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) oraz The Angel of Darkness (2003). O ile pierwsze dwie po dziś dzień uwielbiane są przez wielu fanów, o tyle The Angel of Darkness stanowi jedną z najgorszych odsłon marki wszech czasów. Gra zebrała baty na premierę – nie tylko za tragiczny stan techniczny i bugi, ale również za nieprzemyślane rozwiązanie i odejście od ducha serii.

Nie wiemy, czy “szóstka” w nowym wydaniu znów zirytuje graczy, ale Aspyr ma pomysł na to, jak ulepszyć doświadczenie. Gracze mogą spodziewać się ulepszeń graficznych, wyeliminowania błędów, poprawek w jakości samych gier, dodania paków zdrowia do bossów czy podbiciu rozdzielczości. Słowem: klasyczny zestaw remasterowania.

Gry mają już kartę na Steam, a do tego znamy ich datę premiery. Nowe Tomb Raider Remastered zadebiutuje na rynku 14 lutego 2025 roku. Kolekcja ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Series X/S oraz Nintendo Switch. Na zestaw wydamy około 130 złotych.

Źródło: Steam