Legacy of Kain powraca. Oceny na Steam świetne, cena w promocji jeszcze lepsza

Któż ze starszych graczy nie pamięta kultowej serii LoK. Teraz możemy przypomnieć sobie dwie pierwsze części Soul Reaver w odświeżonej wersji. Premiera na Steam okazała się bardzo udana, a my podpowiadamy, gdzie kupić Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered w promocji.

Serię Legacy of Kain poznawaliśmy jeszcze za czasów pierwszego PlayStation lub na PC w latach 90. ubiegłego wieku. Sporo czasu upłynęło, a fani Raziela wciąż czekali na remake lub remaster. Otrzymaliśmy właśnie to drugie, czyli pakiet dwóch części cyklu z podciągniętą rozdzielczością, poprawionymi teksturami, lepszymi modelami postaci czy zmienioną kolorystyką, która jest mniej szarobura niż w oryginałach. Zatem Raziel powrócił, a co najważniejsze, zrobił to w dobrym stylu.

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered na Steam w promocji

Kilka godzin po premierze gry na Steam widać, że graczom spodobała się paczka remasterów. Średnia z blisko 600 recenzji wynosi 94/100, więc możemy mówić o naprawdę dobrym odbiorze “odświeżonych kotletów”. Na platformie Valve za remastery musimy zapłacić 138,99 zł, ale równie dobrze możemy kupić klucz Steam w promocji za 97,91 zł. To 41 zł oszczędności. Taką ofertę proponuje sprawdzony sklep Instant Gaming. Dokładamy do tego taniutkie odsłony serii z dawnych, które są niemal jak gry za darmo.

Gry z pakietu LoK: Soul Reaver 1&2 Remastered to mroczne przygodówki wypełnione akcją, które zapraszają nas do krainy Nosgoth, w której rządzi wampir Kain. My wcielamy się Raziela, który zostaje wskrzeszony przez Starszego Boga. Musimy dokonać zemsty na Kainie, podróżując nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.

Źródło: Steam, Instant Gaming