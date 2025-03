Spis treści:

Gdzie kupić abonament Xbox Game Pass?

Jaki jest koszt subskrypcji Xbox Game Pass? Chociaż abonament Microsoftu można zakupić bezpośrednio na konsoli lub w aplikacji komputerowej, ceny nie są szczególnie korzystne. Na szczęście istnieje możliwość znacznych oszczędności poprzez zakup oryginalnych kodów aktywacyjnych za pośrednictwem linków umieszczonych poniżej. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najbardziej atrakcyjnych propozycji, dzięki którym uzyskacie dostęp do pełnej biblioteki gier już od 42 zł — uwzględniając najbardziej rozbudowany pakiet działający zarówno na konsolach, jak i na komputerach osobistych.

O co chodzi z Xbox Game Pass – PC i Xbox?

Subskrypcja Xbox Game Pass stanowi fundamentalne narzędzie zarówno dla użytkowników komputerów osobistych, jak i posiadaczy konsol firmy Microsoft. Jak funkcjonuje ten system? Najprościej mówiąc — podobnie do Spotify czy innych usług streamingowych, ale z dodatkowymi zaletami. W zamian za opłatę abonamentową uzyskujemy dostęp do rozbudowanej kolekcji gier, które możemy w dowolnym czasie zainstalować na dysku komputera lub konsoli i korzystać z nich tak długo, jak pozostają w ofercie. Dla zobrazowania — aby zagrać w najnowszą odsłonę Call of Duty: Black Ops 6, nie trzeba wydawać ponad 300 złotych na zakup pełnej wersji. Wystarczy jedynie 40 złotych za miesięczny abonament Game Pass, by pobrać i cieszyć się najnowszą częścią serii CoD.

Usługa subskrypcyjna Microsoftu umożliwia rozgrywkę bez dodatkowych kosztów we wszystkie tytuły dostępne w bibliotece dla wybranego wariantu. Wybór tytułów jest imponujący, a katalog regularnie wzbogacany o nowe pozycje. Każdego miesiąca oferta poszerza się nawet o kilkanaście gier, z których część to nowości debiutujące właśnie na rynku. Oznacza to, że za niewielki ułamek ceny nowej produkcji możemy nie tylko w nią zagrać, ale również korzystać z wielu innych, równie wartościowych tytułów. Abonament Game Pass jest więc opłacalnym rozwiązaniem — szczególnie dla pasjonatów gier pragnących szerokiego dostępu do różnorodnych tytułów.

Abonament Microsoftu się opłaca!

Istnieje jednak pewne zastrzeżenie. Mowa o różnych wariantach subskrypcji, których jest kilka. Charakteryzują się one odmiennymi kosztami oraz zestawem oferowanych usług. Nie istnieje uniwersalny Game Pass — mamy możliwość zdecydowania, czy wolimy abonament przeznaczony dla komputera osobistego, czy wyłącznie dla konsoli — ewentualnie dla obu platform jednocześnie, lub interesuje nas jedynie funkcja rozgrywki online. Który wariant Xbox Game Pass będzie najodpowiedniejszy? Przedstawiamy nasze kompleksowe wskazówki w tej kwestii.

Jaki Xbox Game Pass wybrać? Wszystkie opcje [Tabela]

W celu klarownego przedstawienia różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami stworzyłem przejrzystą tabelę. Zawiera ona zestawienie wszystkich dostępnych opcji subskrypcji wraz z oznaczeniami wskazującymi, czy dany poziom abonamentu zapewnia określone korzyści, takie jak dostęp do gier w dniu premiery oraz inne funkcjonalności.

Warianty Xbox Game Pass:

Game Pass Core Game Pass PC Game Pass Standard (konsole) Game Pass Ultimate Gry na premierę Nie Tak Nie Tak Gry na PC Nie Tak Nie Tak Multiplayer Tak Tak Tak Tak EA Play Nie Tak Nie Tak Granie w chmurze Nie Tak (przez GeForce NOW) Nie Tak

Jak można zauważyć, cztery dostępne warianty wyraźnie różnią się między sobą, przy czym najbogatszą ofertę prezentuje Game Pass Ultimate. Warto zwrócić uwagę, że jeden z abonamentów zawiera w nazwie określenie PC — wskazuje to na jego dedykowanie wyłącznie komputerom osobistym, zapewniając dostęp do wszystkich zalet usługi na platformie PC, ale nie na konsolach. Poniżej znajdziecie zwięzłe podsumowanie funkcjonalności oferowanych przez każdy z dostępnych wariantów:

Game Pass Core — podstawowy wariant, mała biblioteka gier i możliwość grania przez sieć

— podstawowy wariant, mała biblioteka gier i możliwość grania przez sieć Game Pass PC — pełny dostęp do biblioteki, grania online i EA Play na PC

— pełny dostęp do biblioteki, grania online i EA Play na PC Game Pass Standard — biblioteka ponad 300 gier i granie online, lecz bez dostępu do gier na premierę — tylko na konsolach

— biblioteka ponad 300 gier i granie online, lecz bez dostępu do gier na premierę — tylko na konsolach Game Pass Ultimate — wszystkie gry, premiery i multiplayer jednocześnie na PC i konsolach — lepiej się nie da!

Jak wybrać odpowiedni abonament Xbox Game Pass?

Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest niewątpliwie Xbox Game Pass Ultimate, który zapewnia kompletny dostęp do wszystkich tytułów, włączając najnowsze premiery oraz możliwość grania w chmurze. Należy jednak pamiętać, że subskrypcja ta obejmuje jednocześnie dwie platformy – konsolę Xbox oraz komputer osobisty. Jest to doskonała opcja dla osób posiadających oba urządzenia do gier i zamierzających aktywnie z nich korzystać. W obecnej chwili istnieje możliwość nabycia tego abonamentu za jedynie 42,53 zł, co stanowi wyjątkowo korzystną propozycję finansową. Pakiet ten zawiera między innymi najnowszą odsłonę Call of Duty czy produkcję Indiana Jones i Wielki Krąg, a także pełen dostęp do rozbudowanej biblioteki innych tytułów.

Dla użytkowników korzystających wyłącznie z komputerów osobistych znacznie bardziej odpowiedni będzie PC Game Pass. W tym przypadku nie ponosimy kosztów za funkcjonalności konsolowe, które byłyby dla nas zbędne, jednocześnie zachowując dostęp do wszystkich elementów przewidzianych przez Microsoft dla platformy PC. Z kolei osoby posiadające tylko konsolę powinny rozważyć wariant Standard. Najbardziej ekonomiczną opcją pozostaje Core – podstawowa wersja abonamentu, przeznaczona głównie dla tych graczy, którym zależy przede wszystkim na możliwości rozgrywki online.

FAQ

Chcę grać online – jaki abonament wybrać?

Dla osób zainteresowanych wyłącznie funkcjonalnością gry wieloosobowej przez internet, wariant Game Pass Core stanowi w pełni wystarczające rozwiązanie. Chociaż każdy z dostępnych poziomów abonamentu umożliwia uczestnictwo w rozgrywkach online, ten konkretny wariant wyróżnia się najniższą ceną, a jego główną zaletą jest właśnie zapewnienie dostępu do funkcji sieciowych. Decydując się na tę opcję, możemy znacząco zredukować koszty subskrypcji, jeżeli szeroki katalog gier nie jest dla nas priorytetem.

Mam PC oraz Xbox. Który wariant jest dla mnie najlepszy?

Jeśli szukasz pełnego pakietu korzyści na obu platformach, Xbox Game Pass Ultimate to jedyny słuszny wybór. Decydując się na tę opcję, zyskujesz dostęp do obszernej biblioteki gier na PC i Xbox, możliwość gry online, streaming w chmurze oraz dostęp do najgorętszych premier. A tych nie brakuje – niedawno zadebiutował Indiana Jones i Wielki Krąg, wcześniej na rynek trafiło Call of Duty: Black Ops 6, a na początku 2025 roku do subskrypcji dołączyło chociażby Avowed. Dzięki wersji Ultimate możesz grać w najnowsze tytuły już w dniu ich premiery, bez względu na wybraną platformę.

Jak grać w gry z Game Pass na PC?

Pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji Xbox, która powinna być już preinstalowana w systemie Windows. Po zalogowaniu się możemy aktywować kod, np. na Game Pass na PC. Następnie przechodzimy do biblioteki subskrypcji, w której znajdziemy setki gier do wyboru. Każdy tytuł możemy pobrać i zainstalować jednym kliknięciem. Po zakończeniu instalacji wystarczy uruchomić grę i rozpocząć rozgrywkę.

Aplikacja jest intuicyjna i działa podobnie do interfejsu Steama czy konsoli. Największą zaletą jest brak konieczności kupowania poszczególnych gier – wystarczy aktywna subskrypcja, aby móc grać w dowolny tytuł dostępny w Game Pass. Oczywiście możemy z nich korzystać tak długo, jak długo pozostają w katalogu usługi. Warto pamiętać, że gry z Game Pass nie są uruchamiane przez Steam, lecz przez dedykowaną aplikację Xbox, w której zdobywamy osiągnięcia i punkty w ekosystemie Microsoftu.

Game Pass i GeForce NOW

Granie w chmurze stało się jeszcze łatwiejsze, a to dzięki NVIDIA GeForce NOW i serwerom dostępnym w Polsce. Usługa działa płynnie i obsługuje coraz więcej tytułów, w tym także gry z biblioteki Xbox Game Pass. Co to oznacza dla graczy? Posiadając abonament Game Pass PC lub Ultimate, możemy uruchamiać gry bez konieczności ich pobierania i instalowania – a co najważniejsze, bez potrzeby posiadania mocnego sprzętu.

To sprawia, że Game Pass na PC opłaca się nawet na słabszych komputerach i laptopach. Wystarczy dostęp do GeForce NOW i stabilne łącze internetowe, aby cieszyć się najnowszymi grami z biblioteki Microsoftu w wysokich ustawieniach graficznych, nawet w 4K.

Źródło: Opracowanie własne