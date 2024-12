Intergalactic: The Heretic Prophet to nowa gra Naughty Dog. Gracze już nie wytrzymali i krytykują zwiastun

Na gali The Game Awards 2024 nie zabrakło niespodzianek – Wiedźmin 4 , nowy Elden Ring . A w tym wszystkich Intergalactic: The Heretic Prophet, nowy tytuł od Naughty Dog!

Ostatni, wieńczący wielkie wydarzenie zwiastun należał właśnie do Naughty Dog. Choć początkowo nie było wiadomo, czyjego studia Sony to gra, choć wtajemniczeni w przecieki mogli właśnie spodziewać się kosmicznej przygody. Ba, jakiś czas temu wyciekł przecież nawet dokładnie ten sam tytuł. Wcześniej uważano, że to nie gra Naughty Dog, a Santa Monica Studio, twórców God of War. Cory Barlog wielokrotnie podkreślał, że pracuje nad tytułem science-fiction, lecz nikt nie spodziewał się, że ND również wyda grę w tych samych klimatach.

Intergalactic: The Heretic Prophet oficjalnie i od razu mierzy się z krytyką

Zwiastun jest, co by nie mówić, fantastyczny. Dość mocno enigmatyczny, a zarazem budzący spore zainteresowanie. Widzimy kosmiczną łowczynię nagród, która najpewniej udaje się po nowy kontrakt. Do tego wspaniały, “ejtisowy” klimat wraz z muzyką Pet Shop Boys czy ciekawe zabiegi w rodzaju retro-futurystycznych technologii.

I z jednej strony może to wprawiać w zachwyt, a z drugiej… budzi spore kontrowersje. Intergalactic: The Heretic Prophet po pokazaniu na gali TGA 2024 pojawiło się w formie osobnego trailera na kilku kanał na YouTubie i nie jest dobrze. Gracze w wielu miejscach wyrażają swoje niezadowolenie. Już teraz krytykują samo studio, które rzekomo “nic nie nauczyło się na TLoU Part II”. Niektórzy twierdzą, że studio znów propaguje ideologię “woke”, racząc graczy “niebinarnym łowcą nagród” czy “sequelem Concord”, jak to niektórzy ujmują.

Materiał zobaczycie poniżej i ocenicie sami. Z pewnością jest na co czekać, bo przecież mówimy o całkowicie nowej historii uwielbianego studia. Na razie więcej szczegółów o rozgrywce nie mamy.