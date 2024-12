Nowe Elden Ring oficjalnie. From Software pokazuje zaskakującą przygodę

Wydawać by się mogło, że na dłuższy czas marka Elden Ring jest skończona, a przynajmniej tak twierdziło także samo From Software. Doświadczeni w gatunku soulslike deweloperzy nie chcieli już powracać do tak przeogromnych tytułów, więc postawili na coś mniejszego.

Na The Game Awards 2024 pełen ekscytacji Geoff Keighley pokazał pierwszy zwiastun nowej gry z tego uniwersum. Okazuje się, że będzie to zupełnie osobna produkcja, oparta na rozgrywce w kooperacji. Ja wiem – niekoniecznie przemówi to do każdego, ale cieszy, że twórcy otwierają się na nowe wyzwania. W zasadzie to i tak mają doświadczenie w rozgrywce multiplayer. Zaczekamy, jak poradzą sobie z oparciem całej gry na tym filarze rozgrywki.

Na razie wiemy tylko, że w grze będziemy mogli stanąć wespół z dwójką graczy i udamy się na wyprawę w celu pokonania Władcy Nocy. Mapy mają zmieniać się, a twórcy przewidzieli sporo nowości, którym będzie trzeba stawić czoła. Gra ma zadebiutować w 2025 roku.