The Last Of Us Part II Remastered na PC w świetnej promocji

The Last of Us Part II Remastered w wersji na PC to długo wyczekiwana premiera jednej z najgłośniejszych i najbardziej poruszających gier ostatnich lat. Produkcja studia Naughty Dog w odświeżonym wydaniu przenosi graczy do brutalnego, postapokaliptycznego świata, gdzie emocje są równie niebezpieczne jak śmiertelne zagrożenia czające się na każdym kroku. Teraz kupicie ją znacznie taniej!