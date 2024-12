Wiedźmin 4 po raz pierwszy na zwiastunie. Ciri jako główna bohaterka

Na gali The Game Awards 2024 CD Projekt RED dowiozło, aż zanadto. Pokazano pierwszy oficjalny zwiastun gry Wiedźmin 4. Ciri powraca!

CD Projekt RED faktycznie to zrobiło i pokazało na gali The Game Awards 2024 pierwszy oficjalny zwiastun nowego Wiedźmina! Kolejna część serii zapewne zachwyci wszystkich tych, którzy nie mogli doczekać się powrotu uwielbianej Ciri. Bohaterka powraca i wygląda na to, że właśnie w nią się wcielimy!

Na zwiastunie możemy zobaczyć nie tylko Ciri, ale również i jak radzi sobie na jednym ze zleceń wiedźmińskich. Całość jest z jednej strony odpowiednio mroczna, a z drugiej dość mocno baśniowa. Poza tym trailer stworzono w oparciu na Unreal Engine 5, co robi kolosalne wrażenie. Jeśli finalnie grafika choć trochę zbliży się do tego poziomu, z pewnością mówimy o czymś pięknym.

Dla niektórych niekoniecznie będzie to dobra wiadomość, że nie wcielimy się w Geralta, ale nie oszukujmy się – chyba większość graczy spodziewała się, że tym razem CD Projekt RED postawi na nową postać. Ciri może i niekoniecznie jest nowa, ale w roli głównej bohaterki jeszcze jej nie było.