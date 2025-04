Gruba przesada? The Last of Us z rekordową liczbą remasterów i reedycji

Przez nieco ponad dekadę seria gier The Last of Us dorobiła się rekordowej liczby wydań i remasterów. Skok na kasę?

Począwszy od premiery jeszcze w 2013 roku, seria gier The Last of Us od studia Naughty Dog stała się jedną z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek w branży gier. Jednak wielu fanów powoli zaczyna kwestionować strategię deweloperów i tym samym Sony. Firmy wspólnie wydały dotychczas aż sześć różnych wersji pierwszej części gry, co budzi kontrowersje w społeczności graczy.

The Last of Us otrzymało aż sześć różnych wersji od 2013 roku

Lista wszystkich wydań oraz remasterów prezentuje się następująco:

TLOU (PS3) – oryginalna gra wydana w 2013 roku; TLOU: Remastered (PS4) – wersja z ulepszoną grafiką i dodatkiem Left Behind, wydana w 2014 roku; TLOU (PS4 Pro) – zoptymalizowana dla PlayStation 4 Pro wersja bez większych zmian z 2016 roku; TLOU: Part I (PC/PS5) – odświeżona wersja z ulepszeniami z 2022 (PS5) oraz 2023 roku (PC); TLOU: Part I (PS5 Pro) – zoptymalizowana dla PlayStation 5 Pro wersja z poprawkami; TLOU: Complete (PC/PS5) – najnowsza edycja zawierająca obie części.

Wczoraj informowaliśmy Was bowiem o ogłoszeniu edycji Complete, która zawiera zarówno Part I, jak i Part II: Remastered. Ta jest już dostępna w cyfrowym sklepie PlayStation Store, gdzie wyceniono ją na 469 złotych. Edycja kolekcjonerska wyjdzie zaś 10 lipca, a zapłacimy za nią pokaźne 543 złote.

Jak więc nietrudno się domyślić, wiele osób zarzuca deweloperom wyciskanie marki poprzez kolejne reedycje. Te często różnią się jedynie kosmetycznymi zmianami. Niektórzy gracze uważają takie podejście za przesadę, nastawione na maksymalizację zysków kosztem niewielkich innowacji, zaś dodatkową frustrację budzą ceny, które często sięgają okołó 70 dolarów. Czy to faktycznie zachowanie godne krytyki?

Źródło: @foxygames_uk/X