Co dalej z The Last of Us? Gracze zwiastują koniec

Co dalej z serią The Last of Us? Część graczy ma nadzieje na trzecią część – ale chyba są to nadzieje bezzasadne. Najnowsze wieści ze strony Naughty Dog wskazują, że studio najpewniej planuje zakończyć tę przygodę.

Co dalej z The Last of Us?

Naughty Dog wraz z Sony Interactive Entertainment ogłosili niedawno The Last of Us Complete — specjalny zestaw zawierający odświeżone wersje TLOU Part I oraz TLOU Part II Remastered na PlayStation 5. Choć dla wielu to świetna okazja, by nadrobić kultową serię, niektórzy fani zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie oznacza to definitywnego końca tej postapokaliptycznej opowieści. Wiecie, skoro „Complete”, to znaczy, że niewiele więcej może nas czekać, prawda? I takie wnioski mogą płynąć z nazwy tego wydawnictwa.

„Dostępny już dziś na PlayStation 5 pakiet The Last of Us Complete pozwala graczom przeżyć pełną historię The Last of Us Part I i Part II Remastered w jednym zestawie” – Pełna historia, dwie części. Czy jest miejsce na „trójkę”? Ja go nie widzę.

Nie dziwi zatem fakt, że wśród społeczności graczy pojawiły się głosy, że na trzecią część nie ma już co liczyć.

Czy rzeczywiście przygoda w świecie opanowanym przez klikaczy dobiegła końca? Fani mogą mieć jeszcze nadzieję — w branży nic nie jest pewne na zawsze. Na ten moment jednak wygląda na to, że Naughty Dog zamyka ten rozdział. Zresztą, mają już w planach inne produkcje. I żadnych zombiaków tam nie ma. A wy co wolicie – nową część przygód Ellie, czy zupełnie nowe marki osadzone w innych realiach?

Źródło: Reddit