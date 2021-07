Take-Two po cichu usuwa mody do GTA z internetu

W mediach krąży informacja, że Take-Two oczyszcza sieć z modyfikacji do GTA: Vice City i San Andreas.

Studio Rockstar zaniechało rozwijania starszych odsłon serii i skupiło się wyłącznie na module sieciowym do GTA V, który to przynosi producentowi duże zyski. Tymczasem Take-Two po cichu zabiera się za usuwanie modów do Vice City i San Andreas.

Jedną z modyfikacji, którą wydawca zdecydował się zablokować, jest GTA Underground. To szczególnie interesujące usprawnienie, które łączy mapy z kilku produkcji Rockstara, takich jak Vice City, San Andreas, GTA III, Bully i Manhunt 1 i 2.

Nie jest znana przyczyna postępowania Take-Two. Teoretycznie te mody nie naruszają żadnych praw autorskich. Spekuluje się raczej, że może to mieć związek z przygotowywaniem remasterów którejś z wspomnianych odsłon cyklu o gangsterach. Niemniej Rockstar jeszcze nic takiego nie ogłosił – to jedynie domysły.

Tymczasem w internecie w ostatnim czasie pojawiały się kolejne doniesienia dotyczące szóstej części serii. Według tych danych, akcja GTA 6 będzie rozgrywać się w Vice City. Tytuł zaoferuje wielu głównych bohaterów. Nowa odsłona cyklu ukaże się nieprędko, bo dopiero w okolicach 2024 i 2025 roku. To jednak wciąż tylko nieoficjalne wieści, choć potwierdził je dziennikarz Jason Schreier, który uchodzi za wiarygodne źródło przecieków.