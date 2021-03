GTA Underground to miasta z GTA, Bully i Manhunt w jednym. Jest aktualizacja

Fenomenalny mod GTA Underground doczekał się nowej aktualizacji. Modyfikacja łączy w całość kilka map z produkcji Rockstar Games.

Rockstar zostawił starsze odsłony GTA w tyle i skupił się na Online do piątki. Póki co o remasterach klasyków wiemy dość mało, ale społeczność starszych gier wciąż jest bardzo aktywna. Stale trafia do nich masa modów, a jeden z nich powinien szczególnie mocno przykuć Waszą uwagę.

Jak działa GTA Underground?

Unerground to mała (choć nie taka nowa) rewolucja na scenie moderskiej. To modyfikacja do San Andreas, która imponuje rozmachem. Łączy ona mapy San Andreas, Vice City, Liberty City (z GTA III), akademii Bullworth oraz lokacje z Manhunt 1 i 2. Całość dostępna jest w ramach jednej, gigantycznej mapy, po której możemy się swobodnie poruszać. Innymi słowy – to mod spełniający marzenia największych fanów Rockstar Games.

Co więcej, nie są to puste lokacje. Po ulicach przechadzają się przechodnie, w ciemnych uliczkach trwają wojny gangów, a gracz może odwiedzać rozrzucone po świecie sklepy. Dodatkowo fani szybkich samochodów mogą dowolnie modyfikować zdobyte lub kupione pojazdy.

Moda możecie pobrać w tym miejscu. Waży niespełna 4 GB, a do jego instalacji wymagana jest czysta wersja GTA San Andreas bez aktualizacji. Sam proces zastosowania nowości jest banalnie prosty i odbywa się przy pomocy instalatora. W przypadku wersji gry na Steam lub launcher Rockstar może być wymagana instalacja starszej wersji gry.

Twórcy stale rozwijają Underground i cyklicznie wprowadzają autorskie nowości. Do gry właśnie trafiła świeżutka aktualizacja zmieniająca całkiem sporo rzeczy.

GTA Underground zyskało nową aktualizację

Pierwszą nowością w łatce 4.1.7 jest wprowadzenie 11 nowych wersji językowych. Twórcy dbają o jak najszerszą dostępność moda i kolejne translacje będą pojawiały się cyklicznie.

Co więcej, sam instalator doczekał się przebudowy. Nie tylko zainstaluje on samo Underground, ale też wszystkie pliki niezbędne do działania moda. Dodatkowo wbudowano do niego narzędzie, które zdegraduje Waszą kopię San Andreas do niższej wersji, jeśli będzie to wymagana do działania modyfikacji.

Głównym elementem aktualizacji pozostaje naprawa błędów i poprawa map. Twórcy wyeliminowali całą masę bugów i naprawili wadliwy system kolizji w Vice City. Do tego dochodzi poprawa stabilności modyfikacji, która miała tendencję do samoistnego wyłączania się.

Jak widać, Underground jest bardzo ambitnym projektem. Twórcy rozwijają go od 2015 roku i mam nadzieję, że będą kontynuować swoją pracę. Jeśli szukacie równie interesującego projektu, to zerknijcie na inną, równie ciekawą modyfikację do San Andreas, która odmienia grafikę w tym tytule.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.