GTA VI przywróci postać z oryginalnego Vice City? Tego kolesia na pewno znacie

Fani serii Grand Theft Auto mają powody do ekscytacji — nie tylko z powodu oszałamiającego drugiego zwiastuna GTA VI, ale też przez możliwy powrót jednej z najbardziej charakterystycznych postaci z czasów PlayStation 2. Mowa oczywiście o Philu Cassidym, ekscentrycznym handlarzu bronią, który zadebiutował w GTA III, a swój moment chwały miał w kultowym Vice City.

Phil Cassidy powróci w GTA VI?

W najnowszym zwiastunie GTA VI który rozgrywa się w nowej wersji Vice City inspirowanej współczesnym Miami, czujni fani dostrzegli scenę, która może zdradzać coś więcej niż tylko tło. W jednym z reklamowych ujęć pojawia się sklep z bronią, a jego właściciel wygląda podejrzanie znajomo — muskularna sylwetka, kowbojski styl i twarz, której trudno nie skojarzyć z Philem Cassidym. Reddit aż zawrzał. Użytkownicy zauważyli, że mężczyzna z reklamy przypomina Phila nie tylko wizualnie, ale i z charakteru. Choć nie brakuje sceptyków — w końcu postać nie ma charakterystycznej protezy ręki, co mogłoby wskazywać, że mamy do czynienia z inną wersją Phila… albo nawet jego synem, który przejął rodzinny biznes.

Phil Cassidy to nie tylko dealer broni. To symbol szalonych czasów Grand Theft Auto — absurdalny, brutalny, a jednocześnie nieodłącznie związany z klimatem Vice City. Jego powrót, nawet w formie reinterpretacji czy nawiązania, to znak, że Rockstar wie, jak zagrać na nostalgii graczy, nie tracąc przy tym nowoczesnego sznytu.

Źródło: gamerant.com