Trzy gry za darmo znów dostępne. Odbierajcie już teraz

IndieGala regularnie oferuje swoim klientom darmowe prezenty. Jeśli jeszcze nie zdążyliście odebrać niektórych z nich w poprzednich rozdawnictwach, warto to nadrobić.

Gry za darmo od IndieGala – 3 pozycje:

Każda z tych gier dostępna jest w ograniczonej ilości kluczy, także polecam się pospieszyć. Pamiętajcie jednak, aby sprawdzić, czy już ich nie macie. Jeśli w przeszłości widzieliście któryś z naszych artykułów, to istnieje spora szansa na to, że odebraliście wcześniej tak naprawdę każdą z nich. Smithy było rozdawane w kwietniu, Eron zresztą też, a Dashy Square mogliście zdobyć we wrześniu.

Mimo wszystko warto, jeśli tylko nie przeszkadza Wam, że to zdecydowanie produkcje niezależne. Dostaniemy platformówkę o chomiku lub przygodę w urokliwej, pixel-artowej oprawie na odległej planecie. Najciekawiej tak naprawdę wygląda Dashy Square. Jest to rytmiczna gra zręcznościowa jak żywo inspirująca się wielkimi mobilnymi hitami.

Przypominam, że każdy z tych tytułów jest ograniczony w liczbie dostępnych kodów. Jeśli nie znaleźliście tu nic dla Was, być może zachęci Was oferta na Steam. Tam zgarniecie za darmo dwie pozycje, w tym “przytłaczająco pozytywnie” oceniany hit.

Źródło: Reddit