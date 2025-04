Obiecujący horror psychologiczny za darmo na PC. Normalnie trzeba zapłacić

Na platformie IndieGala udostępniono kolejną grę całkowicie za darmo. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto wspomnieć, że tylko dzisiaj informowaliśmy Was już o darmówce z przytłaczająco pozytywnymi recenzjami, która radzi sobie znakomicie na platformie Steam, a także o darmowej produkcji wieloosobowej, która inspiruje się grami towarzyskimi pokroju Wilkołaka czy Town of Salem.

Alessia’s Dollhouse to nowa gra za darmo na IndieGala

Wracając więc do najnowszego prezentu dla graczy pecetowych, tym razem wszyscy zainteresowani mogą odbierać bez żadnych kosztów Alessia’s Dollhouse. Jest to mroczny horror z perspektywą pierwszoosobową, który przenosi nas do przerażającego, opuszczonego domku dla lalek. Wcielamy się tutaj w Darrena, zwykłego gościa dowożącego pizzę, który przypadkowo właśnie tam trafia.

Alessia’s Dollhouse – odbierz za darmo w serwisie IndieGala (zamiast płacić 22,99 zł na Steam)

Gra stawia mocno na atmosferę grozy i napięcie – musimy bowiem przetrwać noc, unikając trzech różnych przeciwników. Dodatkowo, każdy z nich ma unikalny sposób polowania na bohatera. W tej grze nie znajdziemy również broni – jedyną szansą na przetrwanie jest ucieczka, ukrywanie się i szybkie podejmowanie decyzji. Jest to świetna propozycja dla miłośników klimatycznych horrorów w stylu Amnesia czy też Outlast, którzy lubią od czasu do czasu pograć po to, aby poczuć dreszczyk emocji. Jeżeli więc macie ochotę na krótką, ale za to intensywną przygodę, właśnie teraz jest ku temu świetna okazja!

Źródło: IndieGala