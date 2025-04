Najnowsza gra za darmo dla fanów survivali i niepokojących historii do odebrania

Jeśli lubicie survivale i ciekawe, intrygujące historie z nutką tajemnicy, nowa gra za darmo w serwisie IndieGala może Was do siebie przekonać.

False Shelter to gra przygodowa z elementami survivalu, która właśnie trafiła na platformę IndieGala i jest dostępna do pobrania za darmo przez ograniczony czas. W grze wcielasz się w postać młodego Gaspare Emidio, którego pracodawca nagle zapada na chorobę. Gaspare, zmuszony do radzenia sobie w dzikiej przyrodzie, musi przetrwać w towarzystwie ludzi, których nie zna i którym nie do końca ufa. Gra łączy elementy zarządzania przetrwaniem z głęboką narracją i nutką grozy oraz tajemnicy.

Gra za darmo – False Shelter

Rozgrywka w False Shelter koncentruje się na przeżyciu w niebezpiecznym, nieznanym środowisku. Gaspare musi nie tylko zadbać o swoje podstawowe potrzeby, ale także poradzić sobie z trudnymi relacjami z innymi ocalałymi. Gra ma wyraźny nacisk na eksplorację, zbieranie zasobów oraz podejmowanie decyzji, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg wydarzeń. W trakcie gry gracz będzie musiał podejmować trudne wybory moralne, które zdefiniują dalszą historię. Brzmi niezwykle ambitnie, ale… to tytuł stworzony w RPG Maker. Jeśli więc przeszkadza Wam ta otoczka, raczej nie znajdziecie tu spełnienia.

Plusem jest to, że na Steam gra ta zdobyła „bardzo pozytywne” oceny. Gracze chwalą ją za unikalną atmosferę, której sprzyja dobrze zaprojektowana mechanika survivalowa oraz klimatyczna oprawa. Chociaż niektórzy wskazują na pewne niedociągnięcia w rozgrywce, to wygląda na to, że nadal warto spróbować. Nie zapomnijcie też o fantastycznych darmówkach na itch.io!

Źródło: IndieGala