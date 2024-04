Gra za darmo do odebrania, ale lepiej się pospieszyć

Gry za darmo to prawdziwa wylęgarnia kuriozalnych pomysłów, z których spora część to jednak tytuły warte uwagi. Smithy może nie zdobył serc graczy na Steam (w większości pozytywne opinie), ale dla fanów chomików i strzelania może wydawać się strzałem w dziesiątkę.

Gry za darmo w Indie Gala – odbierajcie Smithy

Tytułowy chomik jest seryjnym mordercą, który biega po kopalniach i eksterminuje wszystko, co stoi na jego drodze. Ma przy tym niepokojące uwielbienie do kowalstwa i wytwarzania kolejnych broni. Jednocześnie interesuje się złotem, minerałami i fortuną. Jeśli to wszystko połączycie, wyjdzie Wam czysta esencja, z której składa się nowa gra za darmo w Indie Gala.

Tym razem padło na swoisty bullet hell, który może nie zawojował świata, ale to nadal tytuł oferowany za darmo. Gracze mogą skusić się na strzelankę z chomikiem w głównej roli. Wystarczy przypisać ją do konta na Indie Gala.

Aby odebrać grę, trzeba posiadać konto w serwisie. To jest na szczęście darmowe i nie wymaga szczególnego zachodu jego założenie. Później klikamy “add to library”, po czym tytuł powinien pojawić się w naszej cyfrowej bibliotece. Stamtąd właśnie możemy go pobrać. Oferta ograniczona jest czasowo.

Źródło: Indie Gala