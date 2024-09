Na itch.io trwa obecnie rozdawnictwo dwóch ciekawych tytułów za darmo, ale to nie koniec. IndieGala również ma fajny prezent dla graczy!

Gra za darmo od IndieGala, czyli Dashy Square

Ja wiem, wiem – zaraz uznacie, że to jakiś dziwaczny indyk, który nikogo nie obchodzi, ale byłoby to dalekie od prawdy. Znaczy, po części tak jest – to faktycznie niskobudżetowa gra indie i to raczej z tych mniej popularnych. Nadal jednak nadrabia to rozgrywką, która wydaje się czymś idealnym dla tych, którzy uwielbiają gry rytmiczne i platformówki. Jeśli szukacie czegoś na niezobowiązującą przygodę, lepiej chyba nie możecie trafić!

Dashy Square zebrało na Steam “bardzo pozytywne” opinie graczy. Chwalą tytuł za atrakcyjną, kolorową grafikę (nie, nie ma tu jakości AAA, żeby nie było), ale głównie za rozgrywkę. W końcu w grach wideo właśnie gameplay jest najważniejszy. Bez niego nawet najciekawiej zapowiadający się hicior z najwyższej półki może tak naprawdę okazać się… niczym ciekawym. Dashy Square zdecydowanie nadrabia, oferując wciągającą rozgrywkę łącząca skakanie z… grą rytmiczną.

“Biegaj, skacz i lataj przez epickie poziomy z rozgrywką opartą na rytmie! Twórz, udostępniaj i graj w niestandardowe poziomy z szeroką gamą ścieżek dźwiękowych. Prosta rozgrywka na jedno kliknięcie, łatwa do opanowania, ale trudna do opanowania” – obiecują twórcy w opisie gry.

Aby pobrać ten tytuł, wystarczy posiadać darmowe konto w IndieGala. Założycie je bardzo szybko, więc nie trzeba się martwić o to, że zmarnujecie czas. Później scrollujecie na dół, klikacie “Add to library” i gra jest Wasza! Miłego grania!

