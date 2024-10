Gra za darmo do zdobycia. Niby Indiana Jones, ale nie do końca

Pomidor. Pomidor. Po… no dobra, nie bawmy się tutaj w pomidora, bo jest gra za darmo do zgarnięcia. I tak, oczywiście, że mówimy o pomidorowym tytule!

Od razu zaznaczę, że owszem – Tomato Jones można było zgarnąć za darmo w ramach regularnego rozdawnictwa IndieGala całkiem niedawno. Ba, dało się nawet zdobyć drugą część, więc zgaduję, że niebawem znów ją dostaniemy.

Gra za darmo, czyli Pomidor Jones

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie mówimy tu w żadnym razie o przełomowej produkcji, czy tytule, w który każdy musi zagrać. Nadal to jednak zaskakująco solidna platformówka 2,5D, w której wcielamy się w pomidora w kapeluszu. Cała idea to tak naprawdę “co by było gdyby Indiana Jones był pomidorem i wyżej skakał?”. Może i to trochę niedorzeczne, ale nie sposób odmówić temu pomysłowi uroku.

Tomato Jones to oparta na fizyce gra logiczno-przygodowa. Łączy w sobie klasyczną rozgrywkę platformówek RPG ze zręcznościowym stylem gier polegających na toczeniu kulek. Twoim celem jest zebranie wszystkich monet i ukrytego złotego artefaktu na końcu każdego poziomu, unikając przy tym różnych niebezpiecznych pułapek, przeszkód i wrogów. Gra utrzymana jest w klimacie filmów „Indiana Jones”, a jednocześnie stara się być tak zabawna i humorystyczna, jak to tylko możliwe. – czytamy w opisie produkcji

Jeśli więc nie odebraliście gry w marcu, możecie nadrobić to teraz. Aby zgarnąć ją na zawsze, wystarczy tylko konto w serwisie IndieGala. Jego założenie jest w pełni bezpłatne. I warto to zrobić, bo serwis regularnie rozdaje nowe darmówki, choć często są to dość… mało ambitne pozycje.

Źródło: Reddit