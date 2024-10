Trzy gry za darmo do zgarnięcia. Wszystkie części serii

IndieGala ma trzy gry za darmo w prezencie dla graczy, którzy zdążą je odebrać. Mowa o trzech częściach niszowego cyklu The Last Hope.

IndieGala, jak zresztą wskazuje na to sama nazwa cyfrowej platformy, specjalizuje się w grach niezależnych. Nowe gry za darmo dla każdego są tego najlepszym przykładem.

Gry za darmo dzięki IndieGala

Jeśli nie jesteście fanami kreatywności niezależnych deweloperów i nie za bardzo odnajdujecie się w niskobudżetowych tytułach, niekoniecznie znajdziecie tu spełnienie marzeń. Wszak nowe gry za darmo od IndieGala to niezwykle specyficzne produkcje. Co innego można powiedzieć o grach z podtytułami takimi jak Trump vs Mafia?

W każdym razie mamy do czynienia z całą serią wyjątkowych (bo szalenie dziwacznych, a może raczej “specyficznych”) tytułów. The Last Hope zaczynało życie jako połączenie survivalu, FPS-a, gry akcji, eksploracji i nie tylko, z dumną ideą uratowania świata i zostania jego… prezydentem.

Co tu dużo mówić – niby to jest trylogia, lecz nie za bardzo ze sobą połączona. Każda gra oferuje zupełnie inne podejście, z innymi mechanikami, a nawet i dość mocno różniącym się stylem audiowizualnym. Zgodnie z prawidłem “darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby” można równie dobrze odebrać te prezenty i samemu sprawdzić, czy są warte ogrania. W końcu nic nie tracimy.

Aby na zawsze otrzymać te gry (które w przeszłości były już rozdawane, więc polecam sprawdzić, czy ich nie macie), należy posiadać konto w serwisie IndieGala. Jego założenie jest na szczęście w pełni darmowe.

Źródło: Reddit