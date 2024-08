Microsoft Store rozdaje grę za darmo. Macie mało czasu na jej odebranie

Nowa gra za darmo pochodzi tym razem nie ze Steam, a z… Microsoft Store. Bez opłat przypiszecie do konta Hero of the Kingdom, lecz trzeba się pospieszyć!

W momencie pisania tego artykułu macie tylko 3 dni na to, aby za darmo przypisać do konta Hero of the Kingdom. Gra normalnie kosztuje blisko 30 złotych, więc właśnie tyle można zaoszczędzić.

Gra za darmo na Microsoft Store

Jeśli lubicie bezpłatne gry, polecam sprawdzić nasze zestawienie najnowszych premier free-to-play na Steam. Dziś można również odebrać nowe tytuły w ramach rozdawnictwa Epic Games Store. No i nie można zapomnieć o Amazon Prime Gaming z naprawdę fantastyczną ofertą. Jeszcze coś? A, no tak – Microsoft Store rozdaje czasowo grę za darmo.

Aby skorzystać z limitowanej promocji, należy przede wszystkim posiadać konto Microsoft, ale zapewne każdy, kto siedzi na komputerach Windows, i tak je już ma. Dlatego nie ma co przedłużać, lepiej po prostu udać się pod powyższy link, aby odebrać oldschoolową grę RPG w klimacie fantasy.

Wraz ze swoim ojcem wiodłeś spokojne życie na małej farmie, ale pewnego słonecznego dnia wszystko się zmieniło. Bandyci napadli na twój dom i spalili go na popiół. Twój ojciec zniknął. Nad całym krajem rozpościera się mrok, a ty wyruszasz na niebezpieczną wyprawę w nieznane. Musisz przezwyciężyć swoje lęki i odnaleźć ojca. Nie cofniesz się przed niczym. To będzie największa przygoda twojego życia. – czytamy w opisie

Co ciekawe, z tej gry zrobiono całą serię i to całkiem popularną wśród mniej doświadczonych graczy RPG, którzy oczekują nieco spokojniejszej przygody. Nie ma tu epickich bitew czy wielkich bossów, ale jest za to zaskakująco bogata fabuła, czysta eksploracja, łowiectwo czy gromadzenie zapasów. Sporo dobrego w urokliwym, acz oszczędnym wydaniu.

Źródło: Microsoft Store