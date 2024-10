Gra za darmo od Microsoftu. Odbierajcie przez najbliższe dni

Czemu napisałem “warto próbować”? No cóż, Microsoft nie jest przecież największą technologiczną firmą na świecie, więc jak na tak małe niezależne przedsiębiorstwo słabo radzi sobie z utrzymywaniem stabilnych serwerów. Dobra, no dobra – żartuję przecież!

Romopolis, nowa gra za darmo na Microsoft Store

Mimo wszystko problemy występują cały czas. Zgodnie z doniesieniami graczy na Reddicie, wiele osób nie może przypisać produktu za darmo do konta. Pojawiają się problemy z logowaniem przez przeglądarkę, z wyświetlaniem strony czy w ogóle z jej załadowaniem. Ja sam musiałem sprawdzić, czy faktycznie jest tak źle i powiem Wam, że akurat problemów nie doświadczyłem, więc może chwilowo jest lepiej?

Aby odebrać produkcję o budowaniu starożytnego Rzymu, trzeba posiadać konto Microsoft. Logujemy się na nie, klikamy “Pobierz” i gra powinna pojawić się już na zawsze w naszej cyfrowej bibliotece. Jeśli wszystko działa, jak trzeba, rzecz jasna.

Zbuduj idylliczne starożytne rzymskie miasto z mnóstwem domów i zadbaj o zadowolenie mieszkańców, zapewniając im wszystkie potrzebne usługi. Zostaniesz nagrodzony pieniędzmi, sławą i honorem. To od ciebie zależy, jak będziesz grać – możesz wspinać się na szczyt w rozbudowanym trybie kampanii lub tworzyć i rozgrywać własne scenariusze. Buduj dziesiątki domów, struktur i innych budynków w stylu rzymskim. Trofea i nagrody dostępne dla skrupulatnych graczy! – głosi opis produkcji

Nie jest to rozbudowany sim o budowaniu i zarządzaniu miastem, bo mówimy o tytule przeznaczonym raczej dla mniej wprawnych odbiorców. Jeśli jednak brzmi to dla Was ciekawie, fakt, że jest za darmo, tylko zachęca do odebrania prezentu. Romopolis można odbierać do 28 października 2024 roku.

Źródło: Reddit