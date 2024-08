Odbierajcie genialny zestaw gier za darmo z Prime Gaming. Wśród nich wielki hicior

Amazon zaskoczył nas znów, tym razem oferując dodatkowo Borderlands 2 w formie ostatniego zestawu gier dostępnych na sierpień 2024 roku. Odbierajcie czym prędzej, o ile macie subskrypcję!

Amazon Prime Gaming – świetny zestaw gier

Aż cztery, bardzo różnorodne tytuły, stały się dostępne od wczorajszego wieczoru w ramach usługi Amazon Prime. Jesli z niej korzystacie, zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że jest tam sekcja Gaming. Dzięki temu gracze bez problemu odbiorą regularnie nowe zestawy gier, bez potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych płatności.

Nadszedł jednak 30 sierpnia, a tym samym już prawie ostatni dzień tego miesiąca. Więcej niespodzianek w sierpniu już raczej nie będzie, także warto skusić się na odebranie ostatniego zestawu gier od Amazona. Możecie liczyć na naprawdę świetny zestaw.

Borderlands 2 [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Industria [GOG]

[GOG] Arcade Paradise [GOG]

[GOG] The Collage Atlas [Amazon Games]

Borderlands 2 jest tu zdecydowanie największym hitem. To jedna z najlepszych strzelanek zespolonych z systemami rodem z gier RPG, która zabiera nas w prawdziwie dziką podróż na niegościnnej planecie, Pandorze. Jeśli zagracie, nie róbcie później błędu i lepiej nie próbujcie oglądać filmu, chyba że trafi na jakiś streaming. Do tego Industria i Arcade Paradise – obydwie gry były całkiem niedawno rozdawane przez Epic Games Store, więc szału nie ma, ale mówimy o udanych tytułach. The Collage Atlas przemówi za to do fanów rysowania i nieco spokojniejszej rozrywki.

Źródło: Amazon Prime Gaming